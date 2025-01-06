６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

１０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：００　独・消費者物価指数（速報値）
２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）
※日・大発会
※日・業界諸団体の新年名刺交換会

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイセキＳ<1712>，暁飯島<1997>，カルラ<2789>，ネクステージ<3186>，ハイデ日高<7611>，ダイセキ<9793>

出所：MINKABU PRESS