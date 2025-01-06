６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
※日・大発会
※日・業界諸団体の新年名刺交換会
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，暁飯島<1997>，カルラ<2789>，ネクステージ<3186>，ハイデ日高<7611>，ダイセキ<9793>
出所：MINKABU PRESS
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
※日・大発会
※日・業界諸団体の新年名刺交換会
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，暁飯島<1997>，カルラ<2789>，ネクステージ<3186>，ハイデ日高<7611>，ダイセキ<9793>
出所：MINKABU PRESS