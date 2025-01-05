イヤホンどれがいいの？ → Ankerのノイキャン付きが4千円台からあります #Amazon初売り
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。
現在、軽量でコンパクトサイズながら力強い低音とノイキャン機能が充実した「Soundcore A30i」や、ウルトラノイズキャンセリング2.0や外音取り込み機能を搭載した「Soundcore Liberty 4」など、Anker（アンカー）のワイヤレスイヤホンがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2025年1月5日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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片耳約3.7gの軽量設計が◎。Ankerのノイキャン機能付きワイヤレスイヤホン「Soundcore A30i」が4,000円台に！
Anker Soundcore A30i (Bluetooth 5.4) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続/小型軽量】ブラック
4,990円
（29％オフ）
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Anker Soundcore A30i (Bluetooth 5.4) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続/小型軽量】ホワイト
4,990円
（29%オフ）
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Anker Soundcore A30i (Bluetooth 5.4) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続/小型軽量】ブルー
4,990円
（29%オフ）
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Anker Soundcore A30i (Bluetooth 5.4) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続/小型軽量】ピンク
4,990円
（29%オフ）
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最大60時間の長持ちバッテリーも魅力。ノイキャンの強弱を自動で調節できる「Soundcore P40i」が6,990円で販売中
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
6,990円
（13％オフ）
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Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
6,990円
（13%オフ）
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Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ネイビー
6,990円
（13%オフ）
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Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】パープル
6,990円
（13%オフ）
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コスパ最強の「Soundcore Liberty 4」がさらにお買い得。ノイキャンや外音取り込み、ヘルスチェックなど機能充実
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
11,990円
（20%オフ）
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Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】クラウドホワイト
11,990円
（20%オフ）
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Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】スカイブルー
11,990円
（20%オフ）
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イヤーフックで高い装着感を実現。スポーツやアウトドアシーンで活躍する防水性「Soundcore Sport X20」が15％オフ
Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/カナル型/耳掛け/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格/ 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ブラック
8,490円
（15%オフ）
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Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/耳掛け/カナル型/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格/ 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ホワイト
8,490円
（15%オフ）
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Anker Soundcore Sport X20（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/耳掛け/カナル型/フック型/アクティブノイズキャンセリング/外音取り込み/音声通話 / IP68防塵防水規格 / 完全防塵・防水/最大48時間音楽再生 / 専用アプリ対応/PSE技術基準適合】ミントグリーン
8,490円
（15%オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」