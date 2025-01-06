本日の予定【経済指標】



【中国】

財新PMI（購買担当者景気指数）（12月）10:45

予想 52.2 前回 52.3（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)

予想 51.3 前回 51.5（財新サービス業PMI)



【スイス】

小売売上高（11月）15:30

予想 N/A 前回 1.4%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55

予想 51.0 前回 51.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:00

予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00

予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 2.2%（前年比)

予想 N/A 前回 -0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 N/A 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:30

予想 51.4 前回 51.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45

予想 58.5 前回 58.5（非製造業PMI・確報値)

予想 56.6 前回 56.6（コンポジットPMI・確報値)



製造業新規受注（11月）7日00:00

予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)



耐久財受注（確報値）（11月）00:00

予想 -0.5% 前回 -1.1%（前月比)

予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)



※予定は変更することがあります

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