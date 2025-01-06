本日の予定【経済指標】
本日の予定【経済指標】
【中国】
財新PMI（購買担当者景気指数）（12月）10:45
予想 52.2 前回 52.3（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想 51.3 前回 51.5（財新サービス業PMI)
【スイス】
小売売上高（11月）15:30
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55
予想 51.0 前回 51.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:00
予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:30
予想 51.4 前回 51.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45
予想 58.5 前回 58.5（非製造業PMI・確報値)
予想 56.6 前回 56.6（コンポジットPMI・確報値)
製造業新規受注（11月）7日00:00
予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)
耐久財受注（確報値）（11月）00:00
予想 -0.5% 前回 -1.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
※予定は変更することがあります
【中国】
財新PMI（購買担当者景気指数）（12月）10:45
予想 52.2 前回 52.3（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想 51.3 前回 51.5（財新サービス業PMI)
【スイス】
小売売上高（11月）15:30
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55
予想 51.0 前回 51.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:00
予想 51.4 前回 51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:30
予想 51.4 前回 51.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45
予想 58.5 前回 58.5（非製造業PMI・確報値)
予想 56.6 前回 56.6（コンポジットPMI・確報値)
製造業新規受注（11月）7日00:00
予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)
耐久財受注（確報値）（11月）00:00
予想 -0.5% 前回 -1.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
※予定は変更することがあります