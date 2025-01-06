本日の予定【経済指標】

【中国】
財新PMI（購買担当者景気指数）（12月）10:45　
予想　52.2　前回　52.3（財新コンポジットPMI（購買担当者指数）)
予想　51.3　前回　51.5（財新サービス業PMI)

【スイス】
小売売上高（11月）15:30
予想　N/A　前回　1.4%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55
予想　51.0　前回　51.0（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:00
予想　51.4　前回　51.4（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00　
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)　
予想　N/A　前回　-0.7%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　N/A　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:30
予想　51.4　前回　51.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45
予想　58.5　前回　58.5（非製造業PMI・確報値)
予想　56.6　前回　56.6（コンポジットPMI・確報値)

製造業新規受注（11月）7日00:00
予想　-0.2%　前回　0.2%（前月比)

耐久財受注（確報値）（11月）00:00
予想　-0.5%　前回　-1.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　-0.1%（輸送除くコア・前月比)

※予定は変更することがあります