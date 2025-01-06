É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä1Æü10ÉÃ¤Ç¥è¥Ü¥è¥ÜÏ·²½¤òËÉ¤°Ž¢¤«¤«¤È¥È¥ó¥È¥óÂÎÁàŽ£¤ò¤´Â¸¤¸¤«¡Ú2024²¼È¾´üBEST5¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯½¬´·ÉôÌç¡Ê¸å´ü¡Ë¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡·¤Äì¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÄŽ¢¥è¥Ü¥è¥ÜÏ·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¿ÍŽ£¤ÈŽ¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍŽ£¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¢§Âè2°Ì¡¡É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤â¶Ú¥È¥ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä1Æü10ÉÃ¤Ç¥è¥Ü¥è¥ÜÏ·²½¤òËÉ¤°Ž¢¤«¤«¤È¥È¥ó¥È¥óÂÎÁàŽ£¤ò¤´Â¸¤¸¤«
¢§Âè3°Ì¡¡ÏÂÅÄ½¨¼ùŽ¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¸ú²ÌÅªŽ£¡Ä¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿Ãæ¹âÇ¯¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¢¥è¥Ü¥è¥ÜÏ·¸åŽ£¤òËÉ¤°ÊýË¡
¢§Âè4°Ì¡¡¥¸¥à¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥¥á¥·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡ÄºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢²Ê³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤"¿À¥³¥¹¥Ñ"¶Ú¥È¥ìŽ£¤È¤Ï
¢§Âè5°Ì¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î6¿Í¤Ë1¿Í¤¬±¿Æ°ÉÔÂ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÄÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢½µ¤Ë¤¿¤Ã¤¿2²óŽ£¤Ç¼÷Ì¿¤¬¿¤Ó¤ë¹ÔÆ°
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æî²í»Ò¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¯¤Ë¤Ï¤«¤«¤È¤ò¥È¥ó¥È¥óÃÃ¤¨¤Ê¤µ¤¤ ¤¿¤Ã¤¿10ÉÃ¡ª¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤«¤È¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Â¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¹ü¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë
¡Ö¤«¤«¤È¥È¥ó¥È¥óÂÎÁà¡×¤Ï¡¢¤¹¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂÄì¤ò¾²¤Ë¤Ä¤±¡¢¤«¤«¤È¤Ç¡Ö¥È¥ó¥È¥ó¡×¤È¾²¤ò²»¤ò¤Ê¤é¤·¤Æ¤¿¤¿¤¯¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ÎÂÎÁà¤Ç¤¹¡£ÂÄì¤Î¶ÚÆù¤ä¤«¤«¤È¤«¤éÁ´¿È¤Î¹ü¤òÃÃ¤¨¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Â¤Î¹Ã¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢µÓ¤ÎÏÄ¤ß¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤«¤È¥È¥ó¥È¥óÂÎÁà¤Ç²¼È¾¿È¤¬À°¤¦¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸Êâ¤±¤ëÅ¾¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°½Ð»þ¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡Ö¤â¤¦¼«ÎÏ¤Ç¤ÏÊâ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿Í¹©¸Ô´ØÀáÃÖ´¹½Ñ¤Ê¤É¤Î¼ê½ÑÁ°¤Î½àÈ÷¤ä¡¢¼ê½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑË¡¤Ç¤¹¡£½Ñ¸å¤Î¤Ê¤ª¤ê¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤ó¤¿¤ó¤ÊÂÎÁà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤é¤À¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ°¤¤¡¢¶ÚÆù¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ç¡¢60Âå¡¢70Âå¡¢80Âå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡ÖË¤«¤ÇÍ°ÕµÁ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×ÆÃ½¸¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÏÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÍèÁü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÍýÁÛÅª¤ÊÏ·¸å¤Î¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£²ð¸î¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Î3³ä¤¬¡Ö¹üÀÞ¡¦¿ê¼å¡¦´ØÀá¼À´µ¡×
2019Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬81.41ºÐ¡¢½÷À¤¬87.45ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ72.68ºÐ¡¢½÷À75.38ºÐ¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó10Ç¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤È¤Ï¡Ö·ò¹¯¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤Ê¤¯Êë¤é¤»¤ë´ü´Ö¡×¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î10Ç¯´Ö¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤ä¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¡Ö²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¤Ê¸¶°ø¡×¤ÎÅý·×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¹üÀÞ¡¦Å¾ÅÝ¡¢¹âÎð¤Ë¤è¤ë¿ê¼å¡¢´ØÀá¼À´µ¡×¤¬¸¶°ø¤Î35¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¾æÉ×¤Ç¡¢Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤Å¤¯¤ê¡×¤³¤½¤¬¡¢¿²¤¿¤¤ê¤ò²óÈò¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»à¤Ì¤Þ¤Ç¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸³è¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¾æÉ×¤ÇÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤Å¤¯¤ê¡×¤¬ÂçÀÚ¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ò(¤¹¤³)¤ä¤«¤Ê¤«¤é¤À¤Å¤¯¤ê¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹ÂçÊÑ¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤Ê¤Ë¤ò±£¤½¤¦¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°½Ð¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢²È¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡ÖÂ¤¬¤â¤Ä¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤¯Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¥µ¥í¥ó¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°½Ð¤ä±¿Æ°¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¤«¤é¤À¤Î³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢¼ó¤äÇØÃæ¤¬Àµ¤·¤¯¿¤Ó¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤»ÑÀª¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ¡¢½Å¤¤Æ¬¡ÊÆ¬¤Î½Å¤µ¤Ï5¡Á6¥¥í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤ò»Ù¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬Á°Êý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¼ó¤ä¸ª¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÇÇØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤é¤ÀÁ´ÂÎ¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°¤¤»ÑÀª¤ÇÊâ¤¯¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤Î½Å¤ß¤¬¤Ä¤Í¤ËÁ°Êý¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÄì¤Ë¤ÏÇ¾¤ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡Ê¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÄì¤Î¶ÚËì(¤¤ó¤Þ¤¯)¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¾¤Ø¤ÎÅÁÃ£¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤ËÆ¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤«¤é¤À¤¬°ì½Öº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬¤¬¥°¥é¥°¥é¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌµÍý¤ËÂ¹ø¤òÃÃ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¤Ä¤Þ¤º¤¤¤ÆÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤¢¤ï¤ä¹üÀÞ¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Õ¥é¤Ä¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢¹üÀÞ¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹üÀÞ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤ËÊâ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼å¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ¬¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤«¤ó¤¿¤ó¤ÊÂÎÁà¤ä¡¢À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥é¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤º¤Ã¤ÈÊâ¤±¤ë¾æÉ×¤Ê¤«¤é¤À¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤è¡Á¤·¡ª¡¡Â¹ø¤òÃÃ¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤È¡¢ÂÀ¤â¤â¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë²¼È¾¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ª¡¡Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤ÇÊâ¤Â³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤«¤È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤«¤é¤ÀÁ´ÂÎ¤¬°ÂÄê¤¹¤ë
¤«¤«¤È¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÚÂæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÚÂæ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ü¤ä´ØÀá¤¬¼¡Âè¤Ë¥º¥ì¤Æ¡¢Á´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëÊø¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ä¤Í¤ËÍ¾·×¤Ê¶ÚÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥É¥Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Â¡ÊÊÒÂ¡Ë¤Ë¤Ï²¿¸Ä¤Î¹ü¤¬¤¢¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Àµ²ò¤Ï33¸Ä¡£
°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¤Î¹ü¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì´ØÀá¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤Î¹ÃÂ¦¤Ë¤â¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤°´ØÀá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¼«Í³¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÂ¤Ï¥®¥å¥Ã¤È¹Å¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëÃæÂ¹ü¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¿Í¤ÏÁÇÂ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÌµÍý¤Ê¤¯Êâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤··¤¤È¤¤¤¦Ê¸ÌÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÍè¤ÏÆ°¤¯¤Ï¤º¤Î´ØÀá¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ´´¤¬¿ê¤¨¤ÆÄ¹»þ´ÖÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤«¤«¤È¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ä¤ÄÂ¤Î´ØÀá¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¾æÉ×¤ÊÂ¹ø¤ò¤È¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÓÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢£Â¿¤¯¤Î´ØÀá¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡ÈÏÄ¤ß¡É¤ä¤¹¤¤
Â¤Î¹ü¤È´ØÀá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¤Ë¤Ï¡¢Â¤Î»Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¤Î¹Ã¤ä¤«¤«¤È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´ØÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬°Õ³°¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Î¡ÖÂ¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¤«¤«¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ï°Õ¼±Åª¤ËÆ°¤«¤¹µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÏÄ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÏÄ¤ó¤À¤«¤«¤È¤Ç¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¤ÎÄË¤ß¤ä¤·¤Ó¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤«¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤«¤·¤ÆÏÄ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÂ¤Î¹Ã¤äÂ¼ó¤Î´ØÀá¤â¤Û¤°¤ì¡¢Å¾¤Ó¤Ë¤¯¤¤Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤«¤È¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤«¤«¤È¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ìû¹ü(¤·¤ç¤¦¤³¤Ä)¤È¤¤¤¦¹ü¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï¤Ò¤¶²¼¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë2ËÜ¤Î¹ü¡¢æú¹ü(¤±¤¤¤³¤Ä)¤Èç¤¹ü(¤Ò¤³¤Ä)¤¬¤¢¤ê¡¢3¤Ä¤Î¹ü¤Ïµ÷¹ü(¤¤ç¤³¤Ä)¤È¤¤¤¦¡¢¤¯¤µ¤Ó¤ÎÌò³ä¤ò¤â¤Ã¤¿¹ü¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æú¹ü¤Î²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤ÏÆâ¤¯¤ë¤Ö¤·¤Ç¡¢ç¤¹ü¤Î²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤Ã¤Ñ¤ê¤Ï³°¤¯¤ë¤Ö¤·¤Ç¤¹¡£
¢£Â¤Ï¡ÖÁ°Êý¡¦Ãæ±û¡¦¸åÊý¡×¤Î3¤ÄÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë
¤¦¤·¤í¤«¤é¤«¤«¤È¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢³°Â¦¤ÈÆâÂ¦¤Î¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬¤Û¤ÜÊ¿¹Ô¤Ê¤Î¤¬Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤È¤¬³°Â¦¤äÆâÂ¦¤Ë¥º¥ì¤ÆÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢³°¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡ÊOµÓ¤äÇÇØ¤Î¿Í¤ËÂ¿¤¤¡Ë¡¢Æâ¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡ÊXµÓ¤äÆâ¸Ô¤Î¿Í¤ËÂ¿¤¤¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤«¤«¤È¤Î°ÌÃÖ¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Ò¤¶¡¢¸Ô´ØÀá¤Þ¤ÇÏ¢Æ°¤·¤ÆÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢Å¾¤Ó¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Í×Ãí°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤«¤È¤ÎÏÄ¤ß¤Î¼¡¤Ï¡¢ÂÁ´ÂÎ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÅÚÆ§¤Þ¤º¡×¤¬¤¤Á¤ó¤È¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£Êâ¤¯¤È¤¡¢Â¤Ï¡¢Á°Êý¡¢Ãæ±û¡¢¸åÊý¤Î3¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
Á°Êý¤Ï¡¢Â»Ø¤ÈÂ¤Î»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÃÏÌÌ¤ò½³¤ê¤À¤¹ÎÏ¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¸åÊý¤Ï¤«¤«¤È¤Ç¤¹¡£Â¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó½Å¤¤¹ü¤Î¤¢¤ë¤«¤«¤È¡Êìû¹ü¡Ë¤Ï¡¢µ÷¹ü¡¢ç¤¹ü¡¢æú¹ü¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÃÏÌÌ¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢2ÂÊâ¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤À¤±¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤È¤È¿Æ»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤ò·ë¤ÖÆâÂ¦¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢¤«¤«¤È¤È¾®»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤ò·ë¤Ö³°Â¦¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢¿Æ»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤È¾®»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤ò·ë¤Ö²£¤Î¥¢¡¼¥Á¤Î3¤Ä¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÎ©¤Ä¤È¡¢¥¢¡¼¥Á¤ò¤Ä¤Ê¤°3ÅÀ¤ËÁ´¿È¤ÎÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤ê¡¢Â¤ÎÃæ±û¤Ë¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂÄì¤Î¥¢¡¼¥Á¡×¤¬Êø¤ì¤ë¤ÈÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤¿¤ê¡¢Êâ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿¶Æ°¤ò¤¦¤Þ¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å¤Î°ÜÆ°¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Á¤Î¤«¤¿¤Á¤¬Êø¤ì¤ÆÂÄì¤¬¥Ù¥¿¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢µÓ¤¬¤À¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Á¤ÎÊø¤ì¤¬¿Ê¤ó¤ÇÙ¨Ê¿Â(¤Ø¤ó¤Ú¤¤¤½¤¯)¤ä³°È¿Êììæ(¤¬¤¤¤Ï¤ó¤Ü¤·)¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤À·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÄË¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Êâ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡Ö¤Ä¤é¤¤¡¢¤¤¤ä¤À¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³Ú¤·¤¤Ï·¸å¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÄì¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤¬Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¤Î´ØÀá¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ü¤ä´ØÀá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÄì¤Î¶ÚÆù¤ä¶ÚËì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Á¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÄË¤ß¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÂÄì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤ó¤¿¤ó¤ËÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤ÂÄì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢º£ÅÙ¤ÏÂÄì¤Î¶ÚËì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Â»Ø¤ò¶Ê¤²¤Æ¥°¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¤Î»Ø¤Î¤Ä¤±º¬¤Ë¡¢²£¤ËÀþ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼¡¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤ÞÀè¤òÁ°¤Ë¥Ä¥ó¤È¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£ÅÙ¤Ï¤Þ¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢½Ä¤ËÀþ¤¬Æþ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½Ä¤È²£¤ÎÀþ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤¬Á°¸å¡¢º¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÚËì¤ÎÀþ¤Ç¤¹¡£
¢£¶ÚËì¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Å¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë
²£¤ÎÀþ¤Î¶ÚËì¤Ï¾åÈ¾¿È¤¬Á°¸å¤Ë¥°¥é¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂÄì¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢Å¾ÅÝ¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½Ä¤ÎÀþ¤Î¶ÚËì¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤ÈÂ»Ø¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º¸±¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
²£¤ÎÀþ¤Î¶ÚËì¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢½Å¿´¤¬Á°¤ä¤¦¤·¤í¤Ë¥Ö¥ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Á°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ä¤ÎÀþ¤Î¶ÚËì¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤«¤é¤À¤¬²£¤Ë¥Ö¥ì¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Â¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤Í¤ó¤¶¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÆ¬¤Ï°Õ³°¤È½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢½Å¿´¤¬Á°¸å¤Þ¤¿¤Ïº¸±¦¤Ë¥Ö¥ì¤ë¤ÈÆ¬¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢Å¾ÅÝ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¤Î¹Ã¤Î´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤¤¤È¡¢ÂÄì¤Î¶ÚËì¤Î´¶³Ð¤â±Ô¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ìÅ¾ÅÝ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤«¤é¤À¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È½Ö»þ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤Õ¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¶ÚËì¤¬¼å¤Ã¤Æ»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂÄì¤Î´¶³Ð¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Æß¤ê¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¤Î´ØÀá¤¬¹Å¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤º¤ì¡¢¤¹¤ï¤Ã¤ÆÂ¤ÎÎ¢¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¡¢ÄÞ¤ò¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÂÄì¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1Æü10ÉÃ¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤«¤«¤È¤òÄ´À°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¿²¤¿¤¤ê¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¹üÀÞ¡¦Å¾ÅÝ¡¢¹âÎð¤Ë¤è¤ë¿ê¼å¡¢´ØÀá¼À´µ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¼ã¡¹¤·¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯¤¹¤´¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Å¾¤Ð¤Ê¤¤¡¢ÄË¤ß¤Ê¤¯Êâ¤±¤ë¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¤«¤é¤À¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ëÂ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¤«¤«¤È¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¤ÎÆâ¤¯¤ë¤Ö¤·¤È³°¤¯¤ë¤Ö¤·¤¬Æ±¤¸¹â¤µ
¢Â¤Î¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ØÀáÆ±»Î¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤è¤¯Æ°¤¯
£ÂÄì¤ÎÃæ±û¤Ë¥¢¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤«¤È¤Ï°ÂÄê¤·ÂÄì¤Î¶ÚÆù¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤½Ä¡¢²£¤Î¶ÚËì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤·¤Ã¤«¤êÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¿ÞÉ½6¤Î¤è¤¦¤ËÂÁ´ÂÎ¤ò²£¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¹ü¤ä¶ÚÆù¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿¤Ó½Ì¤ß¤ò¤¹¤ë¿ÙÂÓ¤ä¡¢´ØÀá¤ò¤Ä¤Ê¤°ç§¡¢ÊñÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤°¤ë¤Ã¤È´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÙÂÓ¤Ê¤É¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¢¡¼¥Á¤äÂ¤Î¤«¤¿¤Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤ò¤È¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô°Ì¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¤ÂÄì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¤Ò¤¶¤«¤é¾å¤â´ØÀá¤¬Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬°ÂÄê¤·¡¢Å¾¤Ó¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÓÁ´ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÀè¤È¤·¤Æ¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ê¤Î¤¬¡¢Â¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó½Å¤¤¹ü¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤«¤«¤È¡×¤Ç¤¹¡£1Æü10ÉÃ¤Ç¤â¤«¤«¤È¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÄìÁ´ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ²¼È¾¿È¤«¤éÁ´¿È¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯11·î9Æü¡Ë
----------
Æî ²í»Ò¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤Þ¤µ¤³¡Ë
À°ÂÎ»Õ
1949Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£À°ÂÎ¥¨¥¹¥Æ¡Ö¥¬¥¤¥¢¡×¼çºË¡£¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤È±¤ÈÈ©¤Ï¤«¤é¤À¤Î·ò¹¯¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¥«¥¤¥í¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦À°ÂÎ»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö»ÑÀª¶ºÀµ¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É·ò¹¯¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¤«¤é¤À¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î»Ü½Ñ¡¦»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»à¤Ì¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤Ë¤Ï1Æü1Ê¬¸Ô´ØÀá¤òÃÃ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤¿¤Ã¤¿1²ó¤Ç¤ªÊ¢¤¬±ú¤à´ñÀ×¤Î¸Ô´ØÀá¤Û¤°¤·¡Ù¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤1Æü1Ê¬¤´¤í¿²À°ÂÎ¡Ù¡Ø»à¤Ì¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤Ë¤Ï¤«¤«¤È¤ò¥È¥ó¥È¥óÃÃ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀ°ÂÎ»Õ Æî ²í»Ò¡Ë