¡ÚÌ¡²è¡ÛÂç³ØÌîµå¡¢¤½¤³¤ÏÀï¾ìーーÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤¤µå»ù¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤ÉÁ¤¯SNSÌ¡²è¡ØÀï¾ì¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¡Ù¤¬·ã¥¢¥Ä
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÌîµå¤³¤½¤¬Àï¾ì――¡£¹â¹»µå»ù¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¿Ê³Ø¸å¤â¥×¥í¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬Âç³Ø¥êー¥°¤À¡£¤½¤³¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿SNSÌ¡²è¤¬¡ØÀï¾ì¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎ©ÏÂÊ¿¤µ¤ó¡Ê@wahei_fee¡Ë¡£Ï¢ºÜºî¡ØÈÓ¤ò¶ô¤é¤Ò¤Æ²Ú¤È¹ð¤°¡Ù¤ò½ª¤¨¡¢º£¤Ï¼¡¤ÎÏ¢ºÜ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈà¤ËÂç³Ø¥êー¥°¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤½¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÀï¾ì¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬ー¡Ù¤òÆÉ¤à
――ËÜºî¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÎ©ÏÂÊ¿¡Ê°Ê²¼¡¢ÂÎ©¡Ë¡§2016Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤«¤é¡¢X¤Ç²¿ÅÙ¤«ºÆ·Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¿¶Á¤Î¤¢¤ë»þ¤È¤Ê¤¤»þ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤Éº£²ó¤ÏÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÈÓ¤ò¶ô¤é¤Ò¤Æ²Ú¤È¹ð¤°¡Ù¤¬´°·ë¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¥Õ¥©¥í¥ïー¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¿¶Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«¿®ºî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――ÃåÁÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÎ©¡§ËÍ¼«¿È¤¬¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤Ç¡Ö¾Íè¤ÏÌîµåÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶Ìîµå¤òÂêºà¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¹â¹»Ìîµå¤è¤êÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ç¥êー¥°Àï¤ÎÂç³ØÌîµå¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤ÉÅìÂç¤ÈµþÂç¤ÎÌîµåÉô¤Ë¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÍ§Ã£¤¬¤¤¤¿¤Î¤âÃåÁÛ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏµþÂç¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡Ö´ØÀ¾³ØÀ¸ÌîµåÏ¢ÌÁ¡×¤È¤¤¤¦¥êー¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Áー¥à¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿»þ¤Ï¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¡¢µþÂç½é¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ±ÑÍ´Åê¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾¡¤ÁÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÌ¡²è¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³Î¤«¤Ë¹Ã»Ò±à¤À¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÎ©¡§¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¡¢Âç³ØÌîµå¤òÉÁ¤¯Êý¤¬¡Ö¼å¾®¥Áー¥à¤¬¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ°Ê³°¤ÎÌîµåÌ¡²è¤¬ÉÁ¤±¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ÈÂç³ØÌîµå¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤¿Àï¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹â¹»Ìîµå¤È¤Ï°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤àÁª¼ê¤òÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ö¥Îー¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤ÂÇË¡¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
ÂÎ©¡§¼ç¿Í¸ø¤¬¤¢¤Î´Ä¶¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¤éÂÇ¤Æ¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£´º¤¨¤ÆÂ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ÆÃ¼ìµ»Åª¤Ê¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºÎÍÑ¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂç³ØÀ¸¤¬¥Îー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤«¤ÏÀµÄ¾¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤½¤³¤À¤±Ì¡²èÅª¤ÊÉ½¸½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
ÂÎ©¡§¤¿¤ÀËÍ¤Ï¥ê¥¢¥ë»×¹Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Îー¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ï¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÉáÄÌ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
――¤½¤Î¥ê¥¢¥ë»×¹Í¤Ïºî²è¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÎ©¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¶ËÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥ìー¥¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê³¨¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÍ¤Îºî²è¤Ç½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¡ØÂç³ØÌîµå¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÉÁ¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
――º£¸åÂ³ÊÔ¤ä´ØÏ¢ºî¤Ê¤É¤òÉÁ¤¯Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂÎ©¡§Ä¾¶á¤ÇÉÁ¤¯Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÏ¢ºÜ¤È¤«¤ÇÉÁ¤±¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÌ¡²è¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤é¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼¡¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢20ÂåÁ°È¾¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥ÉÌ¡²è¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤ÏÂçºå¤Î¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¾°¡¢Ì¤Íè¤ËÕ»¤Ó¤ë¡×¡£Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¡Ø½è½ë¡Ù¤ÏÈà¤é¤Î¶ÊÌ¾¤«¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ï¢ºÜºî¤â¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¦¼èºà=¾®ÃÓÄ¾Ìé