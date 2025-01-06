¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬Áª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¤Ç£´¶¯Æþ¤ê¤Î¥ï¥±¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÏÌîµåÉô¤«¤é¤â½õ¸À
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¡½¡½¡£
¡¡¤½¤¦Ê¹¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÈÖ¤ËÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¹â¹»Ìîµå¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬¼¡¤ËÄ©¤à½à·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£½Õ²Æ¹ç¤ï¤»¤Æ£µÅÙ¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ï¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ù¥¹¥È£´¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ë2011Ç¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹ñÎ©¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡£¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¸À¤¨¤Ð¡ËÌîµå¤È½ÀÆ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¡Ê´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î¡Ë£²Ç¯ÌÜ¤ËÁª¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¹ñÎ©¤Ë¡ÊÁª¼ê¸¢¤Î¡Ë·è¾¡¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥²¡¼¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¾Ð´é¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÎ¨¤¤¤ëÍÇÏ¿®Æó´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
½à¡¹·è¾¡¤ÇÌÀ½¨ÆüÎ©¤ò²¼¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡ÍÇÏ´ÆÆÄ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÊì¹»¤Ç¤â¤¢¤ëÅì³¤Âç¸Þ¡Ê¸½¡¦Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¤³¤È¡£½¢Ç¤£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ÊÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ë½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â´Þ¤á¤ÆÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÇÏ´ÆÆÄ¤Î¤¿¤È¤¨¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃæ´Ö»î¸³¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤±¤É¡¢´üËö»î¸³¡ÊÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ç¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤ÎÇº¤ß¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÍÇÏ´ÆÆÄ¤¬»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¡Ö¥Ñ¥¹¤Ç¡ÊÁê¼ê¤ò¡Ë¤¤¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤¤Ê¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶Í¸÷³Ø±à¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶¯¹ë¹»¤¬µïÊÂ¤Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÁª¼ê¸¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ì¤Æ¡¢¶¯ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤éµ´¤Ë¶âËÀ¤À¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¤¬Ìò³äÊ¬Ã´¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¤ê¹þ¤ß¤ä¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤É´Ý£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê£±Ç¯Á°¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¡ËÀ¤´Ö¤¬Áª¼ê¸¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï»î¹ç¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²²óÀï¤ÎÁðÄÅÅì¡Ê¼¢²ì¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Î·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡ËÀï¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢½øÈ×¤³¤½Áê¼ê¤Î¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é£²ÅÀ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÂ¤¬»ß¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤Î»òÊª¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡ÊÁª¼ê¸¢¤Î¡ËÊ·°Ïµ¤¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÇÏ´ÆÆÄ¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ò¿ÊÏ©¤ËÁª¤ó¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ÊÃ±¤ËÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤¿¤ê¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£ÍÇÏ´ÆÆÄÛ©¤¯¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬¡¢¤¤¤ï¤Ðµ»½Ñ¤Î¹â¤¤MFÅª¤ÊÁª¼ê¤òÁ°Àþ¤Ë¤âÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼êÆ±»Î¤¬¶á¤¤µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹¤¯»È¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Îº´Æ£ÊË¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤â¡¢º£Âç²ñÃíÌÜ¤ÎÈô¤ÓÆ»¶ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¨¿Ø¤Î¤Ê¤«¤Û¤É¤«¤é¤Ç¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Èôµ÷Î¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤»¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¡¢¥×¥í¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤½¤¦¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¼°Ò°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌîµåÉô¤ÎÁª¼ê¤«¤éÅê¤²Êý¤È¤«¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ÎÍø¤«¤»Êý¤È¤«¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÍÇÏ´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ê¤é¤Ç¤ÏÉð´ï¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ÌîµåÉô¤â¡¢ºòÇ¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¤Î¥Ù¥¹¥È£¸»ß¤Þ¤ê¡£ÂÐ¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï¡¢´éÌò¤ò¤â¾å²ó¤ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Õµ¤¾å¤¬¤ëÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤À¡£¹â¹»Ç¯Âå¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Çº£µ¨£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¯¹ë¹»¤Ï¡¢£³²óÀï¤Çº£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¡¢ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ò£²¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥ì¤ë¤Þ¤Ç12¿Í¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹ÍÇÏ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢²²¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁ´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¹»¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÉñÂæ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£