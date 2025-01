【週刊プレイボーイNo.3&4】1月6日 発売価格: 650円 550円(デジタル版)

集英社は、雑誌「週刊プレイボーイNo.3&4」を本日1月6日に発売する。価格は650円、デジタル版が550円。

「週刊プレイボーイNo.3&4」では表紙、巻頭グラビアを大原優乃さんが飾る。また、榎原依那さん、福井梨莉華さんや七瀬ななさん、白濱美兎さん、沢 美沙樹さんの初グラビアが掲載される。

大原優乃さん

沢 美沙樹さん

榎原依那さん

福井梨莉華さん

七瀬ななさん

白濱美兎さん

池本しおりさん

花咲心菜さん

須羽こころさん

メロンSAORIさん

(C)三瓶康友/集英社

(C)岡本武志/集英社

(C)青山裕企/集英社

(C) 桑島智輝/集英社

(C)熊谷貫/集英社

(C)岡本武志/集英社

(C)カノウリョウマ/集英社

(C) 佐藤佑一/集英社

(C) U-YA/集英社

(C) 佐藤裕之/集英社