ÃæµïÀµ¹àÈÖÁÈº¹¤·ÂØ¤¨¥É¥ß¥Îá¤ÎÃæ¤ÇÆü¥Æ¥ì¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÏÊü±Ç¡¡¶ÉÆâ¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê£µ£²¡Ë¤ò¤á¤°¤ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Î¼ýÏ¿¤ÏºòÇ¯£±£²·î¾å½Ü¤Ë½ª¤¨¡¢£·ÆüÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢Ì±Êü¤ÎÃæ¤ÇÆü¥Æ¥ì¤À¤±¤¬ÄÌ¾ïÄÌ¤êÊüÁ÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£°ìÊý¡¢Ãæµï¤Ï½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î²ñ¿©¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£°Æü¤Î£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ç¡¢½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£¹£°£°£°Ëü±ß¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæµï¤ÏÆü¥Æ¥ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç£±ËÜ¤º¤Ä¡¢£Ô£Â£Ó¤Ç£²ËÜ¡¢·×£µËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤â¤Ä¡££µÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸·Ï¡Ö¤À¤ì¤«£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡×£±£²ÆüÊüÁ÷¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢Â¾ÈÖÁÈ¤Ø¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤Î¸åÇÚ¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬Æ±ÆüÊüÁ÷¤«¤éÃæµï¤È¥À¥Ö¥ë£Í£Ã¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¼è¤ê¤ä¤á¡¢ÊüÁ÷¸«¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¶ÄÅ·¡×£·ÆüÊüÁ÷¤Î¿·½Õ£´»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÏÂ¾ÈÖÁÈ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÆü¥Æ¥ìÆâ¤Ç¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¶É°÷¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¡Ø¶ÄÅ·¡Ù¤ÏËèÇ¯£±£²·î¾å½Ü¤Ë¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤³¤ì¤òËèÇ¯£±·î¤ÎÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤òºï¤ê¡¢ÊÔ½¸ºî¶È¤Ê¤É¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âºòÇ¯£±£²·î¾å½Ü¤Ë¼ýÏ¿¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤ÏÊÛÅö¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂç´î¤Ó¡£¤¢¤È¤Ï£·ÆüÊüÁ÷¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Â¾¶É¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²æ¡¹¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤À¤±ÄÌ¾ïÄÌ¤êÊüÁ÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¶ÄÅ·¡×£·ÆüÊüÁ÷¤Ï¡¢£Î£Å£×£Ó¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ç½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤ë£²½µ´Ö°Ê¾åÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£Ãæµï¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¥È¡¼¥¯¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£Ãæµï¤Î¥È¡¼¥¯¤À¤±¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î¶á¶·¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¥Ò¥í¥ß¤äÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¼ýÏ¿¸å¡¢³Ú¤·¤²¤Ë²ñ¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¶¦±é¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤È¤Î²ñ¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±·î£²£·Æü¤Ë¤ÏÍÎÁ²ñ°÷¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£