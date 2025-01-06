リバプールvsマンチェスター・U スタメン発表
[1.5 プレミアリーグ第20節](アンフィールド)
※25:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
※25:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 7 ルイス・ディアス
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
監督
アルネ・スロット
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 16 アマド・ディアロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 43 T. Collyer
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります