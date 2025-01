小桃音まいが主催するアイドルフェス「コトネの日」が、今年も5月10日に開催されることがわかった。会場や出演者などの詳細は追って発表される。 2011年より毎年5月10日(ことね)に開催されているコトネの日は、これまで、FRUITS ZIPPER、つばきファクトリー、OCHA NORMA、でんぱ組.inc、BiS、田中れいななど多彩なアイドルが出演してきた人気のアイドルイベント。 主催の小桃音まいと

