¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡£Ä£Ò¥¤¥óÀï£²Ãå¤â¹¥´¶¿¨¡Ö¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£µÆü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼é²°ÈþÊæ¡Ê£³£µ¡á²¬»³¡Ë¤Ï¤Þ¤º£¸£Ò¤Ç¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¡££±£²£Ò¥É¥ê¡¼¥à¤Î¥¤¥óÀï¤Ï¡¢£±£Í£³¥³¡¼¥¹¤Î¼Â¿¹ÈþÍ´¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¤ë¤â¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ£²ÈÖ¼êÁè¤¤¡£Æ»Ãæ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£²Ãå¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¥¡¼¥×¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½®Â¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££³ÆüÌÜ¤Ï£·£Ò£¶¹æÄú¡¢£±£±£Ò£´¹æÄú¤È¥À¥Ã¥·¥å£²Áö¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¼ÂÀï¸þ¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ë¡¢¾å°ÌÃå¤òÊÂ¤Ù¤Æ½àÍ¥¹¥ÏÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£