【サンリオキャラクターズ ふにゅまるスタイルフィギュア まったりみっくす】1月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ふにゅまるスタイルフィギュア まったりみっくす」を1月中旬に発売する。価格は1回300円。

「サンリオキャラクターズの「ふにゅまるスタイルフィギュア」より、目をさらに「まったり」させたまったりみっくすバージョンが登場。ガチャだけの表情編集で、ここだけでしか手に入らないデザインとなっており、「ハローキティ」、「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」の5種類が用意されている。

ハローキティ

マイメロディ

クロミ

シナモロール

ポムポムプリン

【サンリオキャラクターズ ふにゅまるスタイルフィギュア まったりみっくす】

サイズ:本体 約35mm

材質:本体 PVC

※やわらか素材ではありません

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M