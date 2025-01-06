Âç²Ï¤ÇÍ·½÷¤ËÄ©Àï¡¢18ºÐ¿·±Ô½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ÉÌòÊÁ¤¬Ê£»¨¡×¡ÖÃåÊª¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄÞº¯»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÅçÎÜºÚ(18)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£5Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËÍ·½÷¡¦¤Á¤É¤êÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÃæÅç¤Ï¡¢ÀÖ¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡£Á°È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ë±ð¤á¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«´¨¤½¤¦¡×¡ÖÃåÊª¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄÞº¯»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ÉÌòÊÁ¤¬Ê£»¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï2021Ç¯¡Ö¾¾ÃÝ JAPAN GP GIRLS CONTEST Supported by BookLive ¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤ÏµÝÆ»¤ËÎå¤ß¡¢Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÏÓÁ°¡£