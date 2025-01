【週刊ヤングマガジン 2025年6号】1月6日 発売価格:510円

本日1月6日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年6号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。

同号は、1冊まるごと乃木坂46の新春グラビアジャックを決行。表紙・巻頭グラビアには、乃木坂46のキャプテン・梅澤美波さんが登場する。今回が初ソロ表紙となり、紙版には特別付録として特製フォトカードも付いてくる。

また、巻末グラビアのパート1には4期生の仲良し高身長コンビ、金川紗耶さんと弓木奈於さんが登場。パート2には5期生のキュート姉妹、小川彩さんと菅原咲月さんのペアグラビアが掲載される。

そのほか同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、百瀬まりなさんのグラビアが公開されている。

【梅澤美波さん】【金川紗耶さんと弓木奈於さん】【小川彩さんと菅原咲月さん】【百瀬まりなさん】

