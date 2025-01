シンガーソングライターとして活動し、YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期オープニングテーマとなる新曲『百花繚乱』を、アニメの放送開始と同日となる1月10日に配信リリースすることが決った。さらに、写真を中心として映画、映像、空間インスタレーションも手掛けるアーティスト蜷川実花による撮り下ろしジャケット写真も公開となった。幾田りらの楽曲と蜷

ログインして続きを読む

The post 幾田りら、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期OPテーマの配信リリース決定 ジャケットは蜷川実花による撮り下ろし first appeared on GirlsNews.