¡ÖÍ½È÷¹»¹Ô¤Ã¤¿¤éÇË»º¤·¤Æ¤¿¡×Âç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¤¬ÆÍÁ³ÊÄº¿¡¢ÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤Ø¡Ö¼õ¸³À¸¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤¹¤®¤ë¡×
Âç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ³ØÎÏ¿¶¶½²ñ¡×¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¶µ¼¼¤òÊÄº¿¤·¤¿¡£·úÊª¤Ë1·î4ÆüÉÕ¤ÇÅ½¤ê»æ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖºÄÌ³¼Ô¤Ï¡¢¸½ºßºÄÌ³¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ëµç¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇË»º¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ºÄÌ³¤òÀ°Íý¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë°Õ¸þ¤¬ÊÛ¸î»ÎÌ¾¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤¬Âç¤¤¤¿Í¤ÎÄ°¿Ç¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤Î°å»Õ¤Î²óÅú¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅ½¤ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖÅö¹»À¸ÅÌ¤Î»äÊª¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ÆüÄøÅù¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÆü»þ¤ò»ØÄê¤·¤¿¾å¤Ç»äÊª¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÍ½È÷¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÇË»º¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡ÖÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼õ¸³À¸¤¬µ¤¤ÎÆÇ²á¤®¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ç³Ê¤Î¸°¤Ï¡ØÀäÂÐÅª¤Ê¼Á¤ÈÎÌ¡Ù¡×¡ÖÂç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ï¡¢Í½È÷¹»·ãÀï¶è¤ÎÀ¾¿·½É¤ÎÃÏ¤Ç40Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ÎÂè°ì»ÖË¾¹ç³Ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¤âÂ´¶ÈÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ø±£¤ì¤¿Ì¾Ìç¡Ù¤È¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÄÂç¤Ê¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ÈÂ¿Âç¤Ê¼ÂÀÓ¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤é¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀºÅÙ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2023Ç¯¤Ï165¿ÍÃæ155¿Í¹ç³Ê¤·¡¢¹ç³ÊÎ¨93.9¡ó¡ÊÂèÆó»ÖË¾¤Þ¤Ç¤Î¹ç³ÊÎ¨¡Ë¤È¤·¡¢ÅìÂç¤Ë9¿Í¡¢Áá°ðÅÄÂç28¿Í¡¢·Ä±þÂç16¿Í¡¢¾åÃÒÂç10¿Í¡¢¹ñÎ©Âç°å³ØÉô6¿Í¡¢»äÎ©Âç°å³ØÉô11¿Í¹ç³Ê¤·¤¿¡¢¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÎÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Ï·îÊ¿¶Ñ¤Ç6¡Á7Ëü±ß¡¢´ûÂ´À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤ÏÇ¯´Ö¤Ç130Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÇ¯´Ö¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂà²ñ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï»Ä¤ê¤Î´ü´ÖÊ¬¤òÊÖ¶â¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÓÃæÂà²ñ¤ÎºÝ¤ÏÊÖ¶â¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ï2022Ç¯¤´¤í¤Þ¤ÇTwitter¡Ê¸½X¡Ë¤Ç¶µ¼¼¤Ç¤ÎÊÙ¶¯É÷·Ê¤ä¡¢ÊÙ¶¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£Æü¤Î²ÝÂê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ê¤¤ë¡×¡Ö²æ¡¹¤Î»ØÆ³¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈPR¤·¡¢¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦³§¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ø¥¶¥ó¥Í¥ó¤Ê¥ª¥È¥Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸À¤¤Ìõ¤À¤±¤Ï°ìµéÉÊ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¶¥ó¥Í¥ó¤Ê¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¿´¤Î½¬´·¤Ï¡¢½½Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬5Æü¸á¸å¡¢¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢±þÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ËÄÌ¤¦¼õ¸³À¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¼õ¸³À¸200¿Í¶á¤¯¤ò¤Û¤Ã¤Ý¤ê½Ð¤¹¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿´Ìµ¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£