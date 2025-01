大同生命SV.LEAGUE MEN(SVリーグ男子)の第11週の試合が3日(金)から5日(日)にかけて行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全10クラブがホーム&アウェー方式により合計44試合を行い、レギュラーシーズン上位6クラブがチャンピオンシップに進出する。

第11週の試合では全10チーム(5カード)の試合が行われた。

年明け早々の首位攻防戦に挑んだのは大阪ブルテオンとジェイテクトSTINGS愛知の2チームだ。この好カードは2024年11月に行われた第6節でも対戦しており、結果は1勝1敗の痛み分けとなっている。今節では、サーブや精度の高い繋ぎから得点を重ねたホームの大阪Bが両日ともに3ー1で勝利を収めた。大阪Bはホーム2連勝で首位の座をキープする一方、2位につけていたSTINGS愛知は第10節GAME2から3連敗。3位に順位を落とす結果となった。

SVリーグ男子開幕以降、未だ1勝のヴォレアス北海道は、ここまで格上チームに白星をあげるなど好調な東京グレートベアーズとのホームゲームに挑んだ。SVリーグの男女を通して2025年最初の試合として行われた3日のGAME1ではストレート負けを喫したヴォレアスだったが、GAME2ではオポジット(OP)の張育陞やアウトサイドヒッター(OH)の鍬田憲伸の活躍もあり、2セットを先取するなど奮闘。しかし力及ばず、第3セットをデュースの末に奪い返した東京GBが、勢いそのままにフルセット勝利をあげる結果となった。ホームゲームで今季2勝目をあげられなかったヴォレアスは、2024年11月の第4節から連敗が続いている。

©SV.LEAGUE

ここまで5勝13敗と苦しんでいる東レアローズ静岡は、14勝6敗で4位のサントリーサンバーズ大阪と敵地で対戦。GAME1では第4セットを25ー8の大差で落とすなど悔しい敗戦となった。GAME2では気迫を見せ、粘った東レ静岡だったが両日ともにセットカウント3ー1で黒星。対するサントリーはホーム2連勝で4位をキープした。

©SV.LEAGUE

前節ではSTINGS愛知相手に勝利するなど勢い付き始めた広島サンダーズは、日本製鉄堺ブレイザーズとのアウェー戦に挑んだ。GAME1でフルセットの激闘を制した広島THはGAME2でも3ー1で勝利をあげ、アウェー戦で2連勝。チャンピオンシップ圏内である6位を争う日鉄堺BZとの差を広げた。

©SV.LEAGUE

14勝6敗で3位につけるウルフドッグス名古屋は、ホームでVC長野トライデンツと対戦した。GAME1ではOPのニミル・アブデルアジズやOHの山崎彰都が70%を超える高いスパイク決定率を記録、GAME2ではOHのティネ・ウルナウトも躍動し、両日ともにWD名古屋がストレート勝利を収めた。この2連勝でWD名古屋は2位に浮上する結果となった。

今節を終え、STINGS愛知とWD名古屋の順位が入れ替わり、WD名古屋が2位に浮上した。チャンピオンシップ圏内の6位を争っている両チームの直接対決で広島THが2連勝をあげたことにも注目だ。

次戦第12節は1月11日(土)、1月12日(日)にサントリー vs 広島TH、VC長野 vs 東レ静岡、東京GB vs ヴォレアス、日鉄堺BZ vs 大阪Bの大阪ダービー、そしてWD名古屋 vs STINGS愛知の愛知ダービーの計5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第11週GAME1結果

ヴォレアス北海道 0ー3 東京グレートベアーズ

(11ー25、27ー29、21ー25)

大阪ブルテオン 3ー1 ジェイテクトSTINGS愛知

(25ー19、25-20、20-25、25-22)

サントリーサンバーズ大阪 3-1 東レアローズ静岡

(26ー24、25-18、23ー25、25ー8)

日本製鉄堺ブレイザーズ 2ー3 広島サンダーズ

(25ー22、20ー25、23ー25、25ー22、12-15)

ウルフドッグス名古屋 3-0 VC長野トライデンツ

(25ー18、25ー21、25ー18)

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第11週GAME2結果

ヴォレアス北海道 2-3 東京グレートベアーズ

(25ー23、25ー22、25ー27、16-25、9ー15)

大阪ブルテオン 3ー1 ジェイテクトSTINGS愛知

(26ー28、25ー19、27ー25、25ー23)

サントリーサンバーズ大阪 3-1 東レアローズ静岡

(25ー20、20-25、28ー26、25ー23)

日本製鉄堺ブレイザーズ 1-3 広島サンダーズ

(22ー25、25ー27、25ー18、18-25)

ウルフドッグス名古屋 3ー0 VC長野トライデンツ

(25ー15、25ー21、25ー22)