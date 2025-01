なにわ男子・道枝駿佑、Hey! Say! JUMP山田涼介・Snow Man目黒蓮らの「初心LOVE」カバーに興奮「俺もあの場に…」

◆道枝駿佑、目黒蓮「初心LOVE」カバーにお礼の連絡

【モデルプレス=2025/01/05】なにわ男子の道枝駿佑が1月5日、自身の公式Instagramにて生配信を実施。Hey! Say! JUMPの山田涼介やSnow Manの目黒蓮らが年末のライブで、なにわ男子の楽曲「初心LOVE」をカバーしていたことに触れ、感謝を伝えた。生配信の冒頭、道枝はクラッカーを鳴らし「僕の個人Instagramのフォロワーがなんと200万人を突破しました!ありがとうございます!」と報告。背景に飾られた “200”の文字バルーンやハート型のバルーンを紹介し「すごい嬉しいです。皆さんのおかげで200万人を突破できて、ありがとうございます」と感謝を伝えた。

◆道枝駿佑、“憧れ”山田涼介の「ねぇ、今もだよ」に「にやけちゃう」

さらに、事前に募集した質問にも回答し「最近のめめ(目黒)とのエピソードはありますか?」という問いには「ありますよ!」と即答。「それこそSnow Manの皆さんの配信を大晦日に観させていただきまして、そこで『初心LOVE』を歌ってくださったんですけど、そのお礼をメールで送らせていただきました」と、12月31日にSnow Man公式YouTubeチャンネルで実施された生配信を鑑賞し、目黒へ「初心LOVE」カバーへの感謝を伝えたと話した。続けて「メールを送ったら、『ダンスをいっぱい練習した』っていう返信がきまして、すごい嬉しかったですね」と、目黒とのやり取りを振り返った道枝。「(楽曲中の道枝のセリフ)『ねぇ、今もだよ』を目黒くんが言ってくれて、めちゃくちゃ僕らもテンションが爆上がりの『初心LOVE』でしたね」と嬉しそうに話した。その後、Hey! Say! JUMPの年越しライブ「Hey! Say! JUMP Special Live 〜JUMParty 2024-2025〜」でも「初心LOVE」がカバーされていたと話した道枝は、かねてからの憧れである山田の「ねぇ、今もだよ」というセリフを聞くことができ「今でも思い出せるもんな、鮮明に」「にやけちゃうよ、やっぱり。憧れの先輩が自分の曲を歌ってくれるわけですよ。まじでね、めちゃくちゃ嬉しいですよ」と興奮気味に告白。「『ねぇ、今もだよ』を聴けたのはすごいね。これから配信やっていうのに俺もあの場(Hey! Say! JUMPのライブ会場)に行きたくなったっていうのはありましたけど(笑)」と話しつつ、自身もなにわ男子として大晦日にYouTube生配信をしたことから「皆さんとできる配信も本当に楽しかったです!」と笑顔で語っていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】