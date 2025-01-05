2022年大会優勝の古川学園や大エース秋本美空擁する共栄学園がストレート勝利で2回戦進出！ 2回戦からは前回女王の就実らシード校が登場【春高バレー女子1回戦】

第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2025）の女子1回戦が5日に行われた。

1回戦では2022年大会優勝の古川学園（宮城）や、2023年には女子日本代表にも登録されたエース秋本美空を擁する共栄学園（東京）がストレート勝利で2回戦にコマを進めた。また、2024年12月に大同生命SV.LEAGUE WOMENの東レアローズ滋賀への入団が発表された結束美南擁する習志野（千葉）も「美爆音」で知られる伝統の応援を背に苦しみながらも2ー0で勝利し、2回戦に進出した。

6日（月）からは前回女王の就実（岡山）やインターハイ女王の金蘭会（大阪）などのシード校も登場し、大会はより盛り上がりを増すことだろう。

春高バレーの女子1回戦の結果、および6日（月）に開催される2回戦の組み合わせは以下の通り。

◼︎春高バレー2025女子1回戦試合結果

青森西（青森） 0ー2 長岡商（新潟）

（21ー25、13ー25）

人環大岡崎（愛知） 2ー0 高松商（香川）

（25ー14、25ー22）

米沢中央（山形）2ー0 日南学園（宮崎）

（25ー12、26ー24）

首里（沖縄）0ー2 横浜隼人（神奈川）

（14ー25、16ー25）

古川学園（宮城）2ー0 佐賀学園（佐賀）

（25ー15、25ー9）

西彼杵（長崎）1ー2 秋田令和（秋田）

（25ー13、23ー25、22ー25）

津商（三重）2ー1 航空石川（石川）

（25ー23、21ー25、25ー12）

習志野（千葉）2ー0 須磨ノ浦（兵庫）

（27ー25、25ー18）

國學院栃木（栃木）2ー0 岩美（鳥取）

（25ー22、25ー20）

共栄学園（東京）2ー0 近江兄弟社（滋賀）

（25ー6、25ー21）

城南（徳島）1ー2 福工大城東（福岡）

（15ー25、25ー18、16ー25）

富士見（静岡）2ー1 健大高崎（群馬）

（23ー25、25ー16、25ー18）

ウェルネス（茨城）0ー2 松山東雲（愛媛）

（12ー25、19ー25）

八王子実践(東京) 2ー0 旭川志峰（北海道）

（25ー20、25ー22）

大和南（神奈川）0ー2 鹿児島実（鹿児島）

（13ー25、21ー25）

札幌山の手（北海道）0ー2 明徳義塾（高知）

（20ー25、22ー25）

郡山女大附（福島）0ー2 都市大塩尻（長野）

（19ー25、13ー25）

奈良文化（奈良）2ー0 盛岡誠桜（岩手）

（25ー14、25ー23）

誠英（山口）2ー1 京都橘（京都）

（22ー25、25ー20、25ー18）

帝京第三（山梨）1ー2 進徳女（広島）

(22ー25、25ー22、22ー25)

◼︎春高バレー2025女子2回戦対戦カード

▼9:30から試合開始

下北沢成徳（東京）vs 米沢中央（山形）

横浜隼人（神奈川）vs 長岡商（新潟）

古川学園（宮城） vs 岐阜第一（岐阜）

▼10:30から試合開始

福工大城東（福岡）vs 富山第一（富山）

大阪国際（大阪）vs 八王子実践（東京）

人環大岡崎（愛知）vs 金蘭会（大阪）

▼11:30から試合開始

國學院栃木（栃木）vs 東九州龍谷（大分）

秋田令和（秋田）vs 狭山ヶ丘（埼玉）

開智（和歌山）vs 明徳義塾（高知）

▼12:40から試合開始

福井工大福井（福井）vs 共栄学園（東京）

松山東雲（愛媛）vs 都市大塩尻（長野）

▼13:50から試合開始

就実（岡山）vs 富士見（静岡）

奈良文化（奈良）vs 鹿児島実（鹿児島）

▼15:00から試合開始

津商（三重）vs 誠英（山口）

安来（島根）vs 習志野（千葉）

▼16:10から試合開始

進徳女（広島） vs 熊本信愛（熊本）

