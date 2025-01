反応が意外だった!? YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、初めてアヒルの赤ちゃんを見て戸惑う子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいくて頭が爆発しそう!」「猫がアヒルの赤ちゃんを怖がるなんてビックリ」の声が続出しました。

子猫たち「ニャンだこれは!」

注目を集めたのは「The kittens’ reaction to meeting ducklings for the first time is too cute」という動画。

冒頭、少し警戒した様子でアヒルの赤ちゃんを見つめる子猫たち。アヒルの赤ちゃんたちは子猫たちを全く気にせず、「ピヨピヨ」と鳴きながら部屋の中を自由に歩き回っています。

好奇心旺盛なアヒルの赤ちゃんは子猫に近寄りますが、子猫たちはまだ警戒している様子。興味はあるものの、アヒルの赤ちゃんが近寄るとすぐに離れてしまいます。そんな子猫の反応も気にせず、アヒルの赤ちゃんたちはマイペースにお部屋をお散歩。子猫たちにちょっかいを出したり、カーペットをつついたりして遊んでいます。

自由すぎるアヒルの赤ちゃんに、子猫たちも興味津々。それでもまだ勇気が出ないのか、じっとアヒルの赤ちゃんを見つめる子猫たち。「ニャンだこれは!」と言わんばかりの表情です。

子猫たちもだんだん慣れてきたのか、おそるおそるアヒルの赤ちゃんにアプローチ。子猫たちの方から触ってみたり、顔を近づけたりし始めました。もう少しで仲良くなれそうです。

最後はついに、子猫たちも心を許した様子。ゴロンと寝転んだ子猫のおなかに、アヒルの赤ちゃんが大集合。これからは仲良く一緒に遊べそうですね。

動画の視聴者からは「アヒルの赤ちゃんが好奇心旺盛でかわいいな〜」「彼らが仲良くなるのは時間の問題だったね」といったコメントが上がっていました。少しずつ仲良くなっていくアヒルの赤ちゃんと子猫たちの様子を、ぜひ動画でご覧ください。