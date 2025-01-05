Äë·ý¥¸¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¦Ä¹Ìî¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬£±Æü»àµî¡¡99ºÐ¡¡Â¿¤¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô°éÀ®¤Ë¹×¸¥
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Ï£µÆü¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÄ¹Ìî¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬£±Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡££¹£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡ÖÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤È¤³¤íÎáÏÂ£·Ç¯£±·î£±Æü£²£°»þ£´£°Ê¬Ï·¿ê¡ÊµýÇ¯£¹£¹ºÐ¡Ë¤Ë¤ÆÀÂµîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸ü¾ð¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ï¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç²ÈÂ²Áò¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ìî¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥¸¥à¤ò»Ù¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°é¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£×£Â£Ã¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÄ¹Ìî¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏÄë·ý¥¸¥à¤Î±¿±Ä¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¤â°¦¤µ¤ì¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£