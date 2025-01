1月5日、かねてより“プロレス好き”を公言している倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】会場で撮影した別SHOTなども公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、「EVIL from House of torture」「2025.1.4 今年も東京ドームへ」と、東京ドームで開催された新日本プロレス最大のビッグマッチ『WRESTLE KINGDOM 19 in 東京ドーム』を観戦したことを報告。

続けて、「King of darkness と言ったらこの男しかいないっっ!! 悪っっほんま悪すぎ!! そこがかっこよ。」とコメントすると、“キング・オブ・ダークネス”EVIL選手と肩を寄せた2ショットや、会場での写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは「カッコよすぎ」「2shot素敵」「凄い凄い」「可愛すぎる」「くぅちゃん行ってるかなー?って 思ってました」「楽しそうでなにより」「素敵なお休み過ごせてて良かった」などの反響が寄せられていた。

テレビ・イベント出演に加えてライブやトークショーなども行い、精力的な活動を行っている倖田。プロレスについては、夫や息子を含めて大ファンであることを公言しており、同SNSでは、たびたび写真と共に観戦報告も行っている。

画像出典:倖田來未オフィシャルInstagramより