¾¾°æ½¨´î»á¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤È¿¿µÕ¤ÎÂÇ·â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¶ÃÃ²¡Ö¤½¤Î´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê50¡Ë¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¡ÝTBSÆÃÈÖ¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼VS¾¾°æ½¨´î¡Áº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëËÜ²»ÂÐÃÌ¡Á¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê51¡Ë¤ÈÂÇ·âÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡1³ØÇ¯°ã¤¤¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÆüÊÆµå³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ±»Î¤ÎÂÐÃÌ¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¿¿µÕ¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµå¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¥é¥¤¥ó¤¯¤é¤¤Æ§¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼´ó¤ê¤Î¡Ê°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ä¡Ë¡×¡£Åê¼ê¤«¤é¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢µå¤òºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾¾°æ»á¤«¤é¸«¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¡¢Á°¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤½¤³¤«¤éÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬·ë¹½¡Ê¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¼«¤é¤½¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤È¡¢¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼´Â¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä°ìÈÖ¸å¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡£¼ê¤â¸å¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¸«¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏµÕ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¾°æ»á¤ÎÀâÌÀ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤òÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥º¥ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢°ìÄê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¾¾°æ»á¤ÏºÆ¤Ó¤½¤ÎÂÇ·âË¡¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼ê¤¬ÀäÂÐ¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ê¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç90ÅÙ¡¢ÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Îµ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£