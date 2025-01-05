リッツが46得点を挙げ京都精華が3回戦へ、山形U15女子や秋田U15女子も勝利／Jr.ウインターカップ女子2回戦まとめ
1月5日、中学年代の日本一を決める『京王 Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度第5回全国U15バスケットボール選手権大会』が大会2日目を迎え、男女それぞれ2回戦の16試合が行われた。
女子ではシードチームが登場。前回大会を制した京都精華学園中学校は新潟清心女子中学校と対戦。オディア カウェル リッツが46得点17リバウンドを挙げる活躍を見せ、チームとしても93-47と大勝を収めた。
そのほか、Bリーグクラブの育成組織である山形ワイヴァンズU15女子や秋田ノーザンハピネッツU15女子も2回戦を突破。横浜ビー・コルセアーズU15女子は、全国中学校バスケットボール大会準優勝の樟蔭中学校に敗れて3回戦進出を逃した。
2回戦の試合結果と3回戦の対戦カードは以下の通り。6日には3回戦と準々決勝が開催される。
◆■2回戦女子試合結果
京都精華学園中学校 93-47 新潟清心女子中学校
BCつくばEvolution 55-69 松徳学院中学校
KD PIRANHANS 74-45 唐津市立第一中学校
HIGH FIVE 38-68 仙台市立五橋中学校
グラシアス広島 32-64 サザンギャルズ1031
THE GANG YOUTH 47-66 KINJYO NEXUS
丸亀市立西中学校 41-72 三股 RED WINGS
ONE 37-48 北九州市立菊陵中学校
四日市メリノール学院中学校 59-39 北谷町立北谷中学校
札幌市立東月寒中学校 46-53 伊那 GOLDEN PHOENIX
横浜ビー・コルセアーズU15女子 39-45 樟蔭中学校
F unite 57-54 Three Arrows下関
RIZINGS徳島 43-54 山形ワイヴァンズU15女子
J,sphere 54-57 たんぽぽバスケットボールクラブ
HOOPS4HOPE 63-53 純心中学校
秋田ノーザンハピネッツU15女子 63-60 相模女子大学中学部
◆■3回戦女子対戦カード
京都精華学園中学校 vs 松徳学院中学校
KD PIRANHANS vs 仙台市立五橋中学校
サザンギャルズ1031 vs KINJYO NEXUS
三股 RED WINGS vs 北九州市立菊陵中学校
四日市メリノール学院中学校 vs 伊那 GOLDEN PHOENIX
樟蔭中学校 vs F unite
山形ワイヴァンズU15女子 vs たんぽぽバスケットボールクラブ
HOOPS4HOPE vs 秋田ノーザンハピネッツU15女子