　RB大宮アルディージャは5日、2025シーズンのトップチーム体制が決定したと発表した。大宮は昨季J3リーグを首位でフィニッシュ。2年ぶりにJ2の舞台で戦う。

以下、2025シーズンの新体制

■スタッフ

長澤徹監督

喜名哲裕ヘッドコーチ

戸田光洋コーチ

若宮直道コーチ

島田裕介コーチ

高橋範夫GKコーチ

奥村拓真フィジカルコーチ

福呂悠樹チーフテクニカルスタッフ

松野稜河テクニカルスタッフ

■選手

1 GK 笠原昂史

4 DF 市原吏音

5 DF 浦上仁騎

6 MF 石川俊輝

7 MF 小島幹敏

9 FW ファビアン・ゴンザレス

10 FW 豊川雄太(←京都)

14 MF 泉柊椰(←神戸/完全移籍移行)

15 MF 中山昂大(←東洋大)

16 DF 安光将作(←富山)

17 MF 中野克哉

20 DF 下口稚葉

21 GK 加藤有輝

22 DF 茂木力也

23 FW 杉本健勇(←磐田/完全移籍移行)

26 DF 濱田水輝

28 FW 富山貴光

29 FW カプリーニ(←横浜FC)

30 MF アルトゥール・シルバ

31 MF 阿部来誠

33 MF 和田拓也

34 DF 村上陽介

37 DF 関口凱心

40 GK 志村滉

41 MF 谷内田哲平(←京都)

42 FW 藤井一志

44 DF 福井啓太(←筑波大)

45 GK 坪井湧也(←神戸/期限付き移籍)

48 FW 磯崎麻玖(←大宮U18)

55 DF ガブリエウ(←横浜FC)

90 FW オリオラ・サンデー