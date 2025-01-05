大宮の2025シーズントップチーム体制が決定! 10番は新加入FW豊川雄太
RB大宮アルディージャは5日、2025シーズンのトップチーム体制が決定したと発表した。大宮は昨季J3リーグを首位でフィニッシュ。2年ぶりにJ2の舞台で戦う。
以下、2025シーズンの新体制
■スタッフ
長澤徹監督
喜名哲裕ヘッドコーチ
戸田光洋コーチ
若宮直道コーチ
島田裕介コーチ
高橋範夫GKコーチ
奥村拓真フィジカルコーチ
福呂悠樹チーフテクニカルスタッフ
松野稜河テクニカルスタッフ
■選手
1 GK 笠原昂史
4 DF 市原吏音
5 DF 浦上仁騎
6 MF 石川俊輝
7 MF 小島幹敏
9 FW ファビアン・ゴンザレス
10 FW 豊川雄太(←京都)
14 MF 泉柊椰(←神戸/完全移籍移行)
15 MF 中山昂大(←東洋大)
16 DF 安光将作(←富山)
17 MF 中野克哉
20 DF 下口稚葉
21 GK 加藤有輝
22 DF 茂木力也
23 FW 杉本健勇(←磐田/完全移籍移行)
26 DF 濱田水輝
28 FW 富山貴光
29 FW カプリーニ(←横浜FC)
30 MF アルトゥール・シルバ
31 MF 阿部来誠
33 MF 和田拓也
34 DF 村上陽介
37 DF 関口凱心
40 GK 志村滉
41 MF 谷内田哲平(←京都)
42 FW 藤井一志
44 DF 福井啓太(←筑波大)
45 GK 坪井湧也(←神戸/期限付き移籍)
48 FW 磯崎麻玖(←大宮U18)
55 DF ガブリエウ(←横浜FC)
90 FW オリオラ・サンデー
以下、2025シーズンの新体制
■スタッフ
長澤徹監督
喜名哲裕ヘッドコーチ
戸田光洋コーチ
若宮直道コーチ
島田裕介コーチ
高橋範夫GKコーチ
奥村拓真フィジカルコーチ
福呂悠樹チーフテクニカルスタッフ
松野稜河テクニカルスタッフ
1 GK 笠原昂史
4 DF 市原吏音
5 DF 浦上仁騎
6 MF 石川俊輝
7 MF 小島幹敏
9 FW ファビアン・ゴンザレス
10 FW 豊川雄太(←京都)
14 MF 泉柊椰(←神戸/完全移籍移行)
15 MF 中山昂大(←東洋大)
16 DF 安光将作(←富山)
17 MF 中野克哉
20 DF 下口稚葉
21 GK 加藤有輝
22 DF 茂木力也
23 FW 杉本健勇(←磐田/完全移籍移行)
26 DF 濱田水輝
28 FW 富山貴光
29 FW カプリーニ(←横浜FC)
30 MF アルトゥール・シルバ
31 MF 阿部来誠
33 MF 和田拓也
34 DF 村上陽介
37 DF 関口凱心
40 GK 志村滉
41 MF 谷内田哲平(←京都)
42 FW 藤井一志
44 DF 福井啓太(←筑波大)
45 GK 坪井湧也(←神戸/期限付き移籍)
48 FW 磯崎麻玖(←大宮U18)
55 DF ガブリエウ(←横浜FC)
90 FW オリオラ・サンデー