昨季のJ３を制した大宮がトップチームの体制を発表した。写真：永島裕基

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　J２に昇格したRB大宮アルディージャは１月５日、トップチームの体制と共に各選手の背番号を発表した。

　GKの笠原昂史は１番、19歳で副主将を務めた市原吏音は４番、昨季はフルタイム出場を達成したMF小島幹敏は７番、完全移籍に移行した杉本健勇は23番と、24年シーズンと同番号に。注目の10番はFW豊川雄太で、同じく新加入のFWカプリーニは29番、DFガブリエウは55番を、それぞれ背負う。
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　各選手の背番号は以下の通り。

GK
１　笠原昂史
21　加藤有輝
40　志村　滉
45　坪井湧也

DF
４　市原吏音
５　浦上仁騎
16　安光将作
20　下口稚葉
22　茂木力也
26　濱田水輝
34　村上陽介
37　関口凱心
44　福井啓太
55　ガブリエウ

MF
６　石川俊輝
７　小島幹敏
14　泉　柊椰
15　中山昂大 
17　中野克哉
30　アルトゥール・シルバ
31　阿部来誠
33　和田拓也
41　谷内田哲平

FW
９　ファビアン・ゴンザレス
10　豊川雄太
23　杉本健勇
28　富山貴光
29　カプリーニ
42　藤井一志
48　磯粼麻玖
90　オリオラ・サンデー

構成●サッカーダイジェストWeb編集部