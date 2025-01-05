J２昇格のRB大宮が背番号を発表！ 注目の10番は新加入FW
J２に昇格したRB大宮アルディージャは１月５日、トップチームの体制と共に各選手の背番号を発表した。
GKの笠原昂史は１番、19歳で副主将を務めた市原吏音は４番、昨季はフルタイム出場を達成したMF小島幹敏は７番、完全移籍に移行した杉本健勇は23番と、24年シーズンと同番号に。注目の10番はFW豊川雄太で、同じく新加入のFWカプリーニは29番、DFガブリエウは55番を、それぞれ背負う。
【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベスト11」を一挙公開！
各選手の背番号は以下の通り。
GK
１ 笠原昂史
21 加藤有輝
40 志村 滉
45 坪井湧也
DF
４ 市原吏音
５ 浦上仁騎
16 安光将作
20 下口稚葉
22 茂木力也
26 濱田水輝
34 村上陽介
37 関口凱心
44 福井啓太
55 ガブリエウ
MF
６ 石川俊輝
７ 小島幹敏
14 泉 柊椰
15 中山昂大
17 中野克哉
30 アルトゥール・シルバ
31 阿部来誠
33 和田拓也
41 谷内田哲平
FW
９ ファビアン・ゴンザレス
10 豊川雄太
23 杉本健勇
28 富山貴光
29 カプリーニ
42 藤井一志
48 磯粼麻玖
90 オリオラ・サンデー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
GKの笠原昂史は１番、19歳で副主将を務めた市原吏音は４番、昨季はフルタイム出場を達成したMF小島幹敏は７番、完全移籍に移行した杉本健勇は23番と、24年シーズンと同番号に。注目の10番はFW豊川雄太で、同じく新加入のFWカプリーニは29番、DFガブリエウは55番を、それぞれ背負う。
【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベスト11」を一挙公開！
各選手の背番号は以下の通り。
１ 笠原昂史
21 加藤有輝
40 志村 滉
45 坪井湧也
DF
４ 市原吏音
５ 浦上仁騎
16 安光将作
20 下口稚葉
22 茂木力也
26 濱田水輝
34 村上陽介
37 関口凱心
44 福井啓太
55 ガブリエウ
MF
６ 石川俊輝
７ 小島幹敏
14 泉 柊椰
15 中山昂大
17 中野克哉
30 アルトゥール・シルバ
31 阿部来誠
33 和田拓也
41 谷内田哲平
FW
９ ファビアン・ゴンザレス
10 豊川雄太
23 杉本健勇
28 富山貴光
29 カプリーニ
42 藤井一志
48 磯粼麻玖
90 オリオラ・サンデー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部