U18日本代表・白谷柱誠ジャック擁する四日市メリノール学院が快勝、RIZINGS徳島はシード校撃破／Jr.ウインターカップ男子2回戦まとめ
1月5日、中学年代の日本一を決める『京王 Jr.ウインターカップ2024-25 2024年度第5回全国U15バスケットボール選手権大会』が大会2日目を迎え、男女それぞれ2回戦の16試合が行われた。
男子ではシードチームが登場。前回大会王者で全国中学校バスケットボール大会3連覇中の四日市メリノール学院はMEIHO EAGLESと対戦。昨年に飛び級でU18男子日本代表に選ばれた白谷柱誠ジャックが19得点19リバウンドを挙げる活躍を見せ、チームとしても74-30と大勝を収めた。
RIZINGS徳島は前回大会準優勝の京都精華学園中学校と対戦し、62-51で勝利。岩朝ローマと平岡泰介がダブルダブルの活躍でシードチーム撃破の立役者となった。
そのほか、越谷アルファーズU15はシーホース三河U15とのBリーグユース同士の対決に勝利。琉球ゴールデンキングスU15やサンロッカーズ渋谷U15なども2回戦を突破している。
2回戦の試合結果と3回戦の対戦カードは以下の通り。6日には3回戦と準々決勝が開催される。
◆■2回戦男子試合結果
四日市メリノール学院中学校（三重県） 74-30 MEIHO EAGLES（大分県）
REDFORCES（大阪府） 41-49 金沢学院クラブU15（石川県）
越谷アルファーズU15（埼玉県） 73-61 シーホース三河U15（愛知県）
adorare（和歌山県） 60-51 高松市立香東中学校（香川県）
HADANO EARTH（神奈川県） 64-77 岩手ビッグブルズU15（岩手県）
琉球ゴールデンキングスU15（沖縄県） 72-55 RCSクラブ（秋田県）
バンビシャス奈良U15（奈良県） 72-61 BCつくばEvolution（茨城県）
浜松開誠館中学校（静岡県） 53-54 サンロッカーズ渋谷U15（東京都）
浜松学院中学校（静岡県） 42-49 SENDA Bloom（広島県）
仙台89ERS U15（宮城県） 72-63 BRUINS（岐阜県）
LakeForce（滋賀県） 64-59 B.FORCE愛媛（愛媛県）
アースフレンズ東京Z U15（東京都） 62-52 BEZEL（宮崎県）
ABILITIES（栃木県） 51-44 Black Spartans（島根県）
佐賀バルーナーズU15（佐賀県） 45-65 ゴッドドア（兵庫県）
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15（愛知県） 63-53 OWLS U-15（青森県）
RIZINGS徳島（徳島県） 62-51 京都精華学園中学校（京都府）
◆■3回戦男子対戦カード
四日市メリノール学院中学校（三重県） vs 金沢学院クラブU15（石川県）
越谷アルファーズU15（埼玉県） vs adorare（和歌山県）
岩手ビッグブルズU15（岩手県） vs 琉球ゴールデンキングスU15（沖縄県）
バンビシャス奈良U15（奈良県） vs サンロッカーズ渋谷U15（東京都）
SENDA Bloom（広島県） vs 仙台89ERS U15（宮城県）
LakeForce（滋賀県） vs アースフレンズ東京Z U15（東京都）
ABILITIES（栃木県） vs ゴッドドア（兵庫県）
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15（愛知県） vs RIZINGS徳島（徳島県）