¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼ £²£î£ä¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤«¤¯¤··ÝÂçÀ®¸ù¡Ö·ÝÇ½¤Î±¿¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡¡£²¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡×¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¤Ç£²²óÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¿·¶Ê¤ò½éÈäÏª¤·¡¢£²¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢²ñ¾ìÌ¾¤ÈÆ±¤¸¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£³Ú¶Ê¡Ö¥Ï¥Ô¡ù¥é¥¡×¤Î´ÖÁÕ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¤«¤¯¤··Ý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£»³ºêÍÚºÚ¤ÈÆü¸þ¤Ê¤ª¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¡×¡¢È¬¿ÀºÇ²»¤È¿À³Úºä¤ê¤¨¤ë¤Ï¡Ö»®²ó¤·¡×¡¢¼ÓÑ³ÎÃ»Ò¤Ï¡Ö¤±¤ó¶Ì¡×¡¢¥é¥¹¥È¤Î°¦¤¤É±¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹°ú¤¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡½éÈäÏª¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¿·½Õ¤á¤Ç¤¿¥¤¥º¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢È¬¿À¤¬º£Ç¯¤Î´Á»ú¤È¤·¤Æ¡ÖÌÜ¡×¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ»ý¤Á¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ö£Ï£È£È£È¡ù£Ù£Å£Á£È£È£È¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤ÎÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡Ö¹¥¤¹¥¤¡ù¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£È¬¿À¤Ï£³£°£°¿Í¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö·Ê¿§¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡¦Æü¸þ¤Ï½¸µÒ¤¬ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö³Ú²°¤Ë¤¤¤ë»þ¡ØÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤Î¶ÊÃæ¤Ë¡¢ÀÎ¤Î¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ë¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆü¸þ¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÂç»ö¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ©²Ö¤¢¤ó¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£Î©²Ö¤Ï¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¸å¡Ö£²¿Í¡¢¥«¥â¥ó¡ª¡×¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÁá²µ½÷½í¤È¤¤é¡£Î©²Ö¤¬¡Ö¤³¤Á¤é¤Î£²Ì¾¤¬¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡££²¿Í¤¬½é¡¹¤·¤¯·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·½Õ¤é¤·¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡Ö£Ò£Å£Ó£Ô£Á£Ò£Ô¡Ü¡Ü¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡££²²óÌÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤¬À®¸ù¤·¤¿¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Î©²Ö¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤éµ¤¹ç¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¯¤··Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥ê¥Ï¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÁ´°÷À®¸ù¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜÈÖ¤ÇÁ´°÷À®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤ÏËÜÈÖ¤Ë¶¯¤¤¡£à·ÝÇ½¤Î±¿á¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê£²¿Í¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá²µ½÷¤Ï¡ØÁ´Ìëº×¥é¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤¤é¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤Î¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê½ÕÀè¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¡Ë¤ÎÁá²µ½÷¤Ï¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢È¯É½¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë´é¤ò¸«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£¤¤é¤Ï¡Ö¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Î®¤ì¤ÇÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Áá²µ½÷¤ÏºòÇ¯£´·î¤«¤é¸¦½¤À¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖÁ´Ìëº×¡×¥é¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Ê£±·î£±£·Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡Ë¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢ÉñÂæ¡¢»£±Æ²ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤¤é¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤È²Î¤òÀèÇÚ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËá¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£³°Éô¤Ï¤ª¼Çµï¤È¤«Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¥á¥Î¥Ë¥å¡¼¡£Î©²Ö¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÈôÌö¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£