¡Ö¶å½£¤Ï¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×·§ËÜ½Ð¿ÈàÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅÁÆ»»Õá¤Ç¿Íµ¤¤Î½÷Í¥¤¬¿©¤Ù¤ëà¥«¥Ã¥×ÌÍá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¸¤ãÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¶å½£¸ÂÄê¤Ê¤ó¤À¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤Îºä¥Î¾å°«(29)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¸ÂÄê¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉãÊý¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¿©¤Ù¤È¤ë¤è¡Á¡ª¤Ã¤ÆÁÄÊì¤¬¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿²µ¯¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥é¥Õ¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤É¤ó¤òÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä¥Î¾å¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìÍÎ¿å»º¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂ¨ÀÊÌÍ¡Ö¥Ð¥ê¤¦¤Þ¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¡×¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡Ö¶å½£¸ÂÄê¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶å½£ÃÏ¶è¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ê¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤À¡£ºä¥Î¾å¤ÏÆ±¾¦ÉÊ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤¬¤é¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤Î¤ß³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ËËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶å½£¤Ï¤´¤ÜÅ·¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¸¤ãÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¶å½£¸ÂÄê¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÇîÂ¿¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÀµ·î¤â5Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥«¥Ã¥×ÌÍ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡Ä´ØÅì·÷¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤‼️¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºä¥Î¾å¤Ï¡¢TBS¤ÎÄ®ÆÝ¤ßÈÖÁÈ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡×¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡