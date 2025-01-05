BABYMETAL、新ラジオ番組の初ゲストに新しい学校のリーダーズ
BABYMETALがパーソナリティを務めるTOKYO FM『BABYMETALのメタラジ！』が2025年1月からスタートした。同レギュラーラジオ番組では、放送第2回目から3週にわたり、番組初のゲストに新しい学校のリーダーズを迎える。
◆ BABYMETAL 画像
1月11日(土)放送回はKANONとMIZYUが登場、18日(土)はSUZUKAとRINが登場、そして25日(土)は新しい学校のリーダーズメンバー全員が登場する。
■ラジオ番組『BABYMETALのメタラジ！』
放送局：TOKYO FM
パーソナリティ：BABYMETAL
▼2025年1月11日、18日、25日(土)放送回
ゲスト：新しい学校のリーダーズ
番組HP：https://www.tfm.co.jp/metaradi/
番組公式X：https://x.com/metaradi_tfm
■＜KNOTFEST AUSTRALIA＞
02月28日(金) オーストラリア・メルボルン／FLEMINGTON RACECOURSE
https://knotfest.com/pages/australia
▶＜KNOTFEST AUSTRALIA BRISBANE＞
03月02日(日) オーストラリア・ブリスベン／SHOWGROUNDS
https://knotfest.com/pages/australia
▶＜KNOTFEST AUSTRALIA SYDNEY＞
03月08日(土) オーストラリア・シドニー／CENTENNIAL PARK
https://knotfest.com/pages/australia
■＜BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025＞
5月10日(土) ベルギー・ブリュッセル／Forest National
5月12日(月) ドイツ・ハンブルク／Barclays Arena
5月13日(火) オランダ・アムステルダム／Ziggo Dome
5月16日(金) ドイツ・フランクフルト／Jahrhunderthalle
5月17日(土) ドイツ・ベルリン／Velodrom
5月19日(月) ポーランド・クラクフ／Tauron Arena
5月20日(火) ドイツ・ニュルンベルク／Arena, Nürenberger
5月22日(木) スイス・チューリッヒ／The Hall
5月25日(日) スペイン・マドリッド／Vistalegre
5月26日(月) スペイン・バルセロナ／Poble Espanyol
5月28日(水) フランス・パリ／Zénith Paris, La Villette
5月30日(金) イギリス・ロンドン／The O2 Arena
■新しい学校のリーダーズ＜結成10周年記念ライブ＠幕張メッセ＞
※詳細は後日発表
■＜新しい学校の青春部ツアー2025＞
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
4月09日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
4月14日(月) 東京・Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
▼チケット
【最速先行(W会員対象)】
受付期間：2024年12月21日(土)〜2025年1月6日(月)23:59
関連リンク
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