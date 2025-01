食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。お菓子の歴史研究家・猫井登さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、連載「THEご褒美スイーツ」でお馴染み、お菓子の歴史研究家・猫井登さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「LENÔTRE 麻布台ヒルズ店」です

「ミルフィーユ マロン カシス」 出典:ゆっきょしさん

猫井さん

ルノートルのお店はテイクアウトが主流ですが、昨年10月にオープンしたこちらの店舗は20席のイートインスペースがあり、ルノートルを代表するスイーツを一度に楽しめる「ル・グテ・ドゥ・ルノートル」(要予約)などの限定メニューもあるので、今後注目が集まると予想します。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「VIRON 渋谷店」の「シュクレブール」840円です

「シュクレブール」 出典:ちいたろこさん

<店舗情報>◆LENÔTRE 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA1 1FTEL : 03-5544-8215

猫井さん

シュクルブールは、シンプルなシュガーバターのクレープながら、ヴィロン社の小麦粉「レトロドール」と「エシレバター」を使い、注文後に焼いて熱々の状態で提供される絶品クレープです。食べ歩きにも最適ですよ!

<店舗情報>◆VIRON 渋谷店住所 : 東京都渋谷区宇田川町33-8 塚田ビル 1FTEL : 03-5458-1770

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:猫井登、食べログマガジン編集部

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

The post お菓子の歴史研究家が今年最注目! 麻布台ヒルズにオープンした「ルノートル」の新店! first appeared on 食べログマガジン.