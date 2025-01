独立間近の中山優馬、“過去ユニット”NYC・7WEST・Funky8に呼びかけ「復活したら激アツ」「実現しますように」と反響殺到

◆中山優馬、神山智洋にお願い

【モデルプレス=2025/01/05】俳優の中山優馬が2025年1月4日、ラジオ番組「bayじゃないか」(bayfm/毎週土曜23時30分〜)に出演。同日、Instagramのストーリーズにて、関西ジュニア時代のグループや過去に組んでいたユニットへの呼びかけを行い、話題を呼んでいる。2025年1月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表している中山。番組では、WEST.の神山智洋から理由を聞かれると「今結構芝居をメインでやらせてもらっているし、自分のお芝居が好きというのもあって、色んな芝居に今後も出ていくにあたって、30ってちょっと節目かなって、何か1個環境を変えなきゃいけないんじゃないかなっていうところがスタートだった」と説明していた。

◆中山優馬、7WEST・NYC・Funky8に呼びかけ

1月12日〜1月31日に開催される退所前最後のツアー「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES」について、神山に「最終日、もう回りくどく言わずに単刀直入に言うけど来てくれへんかな?」とお願い。神山が「それはやっぱり見送りたい気持ちはあるよ。もちろん行けたら絶対に観に行くよ」と話すと、中山は「『行けたら行く』じゃない。確定もらいに来てるから」と主張し「え?俺スケジュール抑えられに来てんの?」と神山にツッコまれていた。さらに「山田くんと知念くんにもお願いしに行こうと思って」「ラスト大阪はWEST.に来てほしい。神ちゃん、流星、望、しげに来てほしい」とユニット「NYC」でともに活動していたHey! Say! JUMPの山田涼介・知念侑李、また中山も当初はメンバーとして活動していたWEST.の前身グループ「7WEST」だったWEST.の神山・藤井流星・小瀧望・重岡大毅のライブ参加を熱望。神山は「優馬のやりたいこと全部やろう。やり残しないように」と意欲を示していた。ストーリーズでは、リハーサルショットをバックに各方面へメッセージを送った中山。山田・知念へは「自分の東京公演でNYC実現する事ユメタマゴ、いや夢見ております」、神山へは「1/31グランキューブ大阪にてお待ち申しております」、藤井・小瀧・重岡へは「1/31俺のLIVEに来てくれるって!神ちゃんが。1番先輩の神ちゃんが。来てくれるって神ちゃんが!待ってるよ。愛する友よ」と主張。関西ジュニア時代は7WESTの先輩だったWEST.の桐山照史・中間淳太・濱田崇裕(※「濱」は正式には旧字体)へは「1/31昔あなた達の直属の後輩であった7WESTというグループの思い出に浸る時間を少々ばかりお借りします。きっと笑って喜んでくれますよね」と伝えた。さらに、関西ジュニア時代、現在のなにわ男子の大橋和也、藤原丈一郎、Aぇ! groupの草間リチャード敬太、末澤誠也、俳優部に所属する今江大地らで構成され、屋良朝幸がダンスに定評があるメンバーを集めた通称「Funky8」のメンバーにも呼びかけ。中山優馬のコンサートなどでバックを務めていたことから「Funky達よ立ち上がる時が来た 東京最終公演で待つ。俺と屋良君でスタートしたあの日、君らが居なきゃ成立しなかった。最後にもう1度歌い踊りfunkyしたいと俺は願ってる」とメッセージを送っている。これらの発言や投稿に、ファンからは「7WEST・NYC・Funky8復活したら激アツ」「私たちの青春が戻って来る」「絶対生で観たい」「実現しますように」「目に焼き付けます」などの反響が寄せられている。(modelpress編集部)情報:bayfm【Not Sponsored 記事】