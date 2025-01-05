¶¦±É³Ø±à¡¢ÍìÆî¤Ê¤É2²óÀï¤Ø¡¡Á´ÆüËÜ¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¤¬³«Ëë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ï5Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤Æ1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¶¦±É³Ø±à¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬¶á¹¾·»Äï¼Ò¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£È¬²¦»Ò¼ÂÁ©¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢½¬»ÖÌî¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÏÊ¼¸ËÂç¿ÜËá¥Î±º¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£½é½Ð¾ì¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÏÄÅ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÍìÆî¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬½¬»ÖÌî¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¤¿¡£¶ðÂç¹â¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤ò2¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢À±¾ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ï2¡½1¤Ç¹â²¬Âè°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£À¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë¡¢»ÔÆôºê¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ÏÃË½÷³Æ52¹»¤¬»²²Ã¤·¡¢12Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£6Æü¤Î2²óÀï¤«¤é¥·¡¼¥É¹»¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£