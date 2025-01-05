¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¡¢Éüµ¢À±¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÎÞ¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ä¤Ïº¾µ½»Õ¤Ð¤«¤ê¡×
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÊÆ£Á£Å£×¡¢ÊÆ£Ò£Ï£È¡¢¥á¥¥·¥³¤Î£Ã£Í£Ì£Ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥¹¥Æ¥£¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£²£°£±£°Ç¯Âå¤Ë¥È¥Ã¥×³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¡Ê£Á£Å£×¡Ë¤¬¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾Íº¤ÏºòÇ¯£±£±¡¦£´ÂçºåÂç²ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥²¥¤¥Ö¤¬¥±¥Ë¡¼¤ò½±·â¤·¡¢°äº¨¤¬ËÖÈ¯¡£¥²¥¤¥Ö¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¿¥¤¥Ä¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¡¢¿·ÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¥±¥Ë¡¼¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¥²¥¤¥Ö¤ËÀ¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢£±£°Ê¬·Ð²á¤ò¶´¤ó¤Ç¥±¥Ë¡¼¤¬¾ì³°¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤òÊü¤Á¡¢¥²¥¤¥Ö¤¬ÂçÎ®·ì¡£Â³¤±¤Æ¥¹¥ï¥ó¥À¥¤¥Ö¤Ç¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÊü¤Ã¤¿¥±¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢±¦µÓ¤ÎÉÕ¤±º¬¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥²¥¤¥Ö¤â¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥±¥Ë¡¼¤ò´ù¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¿¤¿¤¤Ä¤±¡¢¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Î´ù¤ÎÈÄ¤Ç¥±¥Ë¡¼¤ò¤Ö¤ó²¥¤Ã¤ÆÂçÎ®·ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡£
¡¡ÁÐÊý·ì¤À¤ë¤Þ¤Î»àÆ®¤Ï£²£µÊ¬²á¤®¡¢¥±¥Ë¡¼¤¬¥É¥é¥´¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¤Î¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¿¤¿¤ß¹þ¤à¤¬¡¢ÊÒÍã¤ÎÅ·»È¤ò¤³¤é¤¨¤¿¥²¥¤¥Ö¤â¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ð¤ê¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ç¥³¥Ö¥é¥Ä¥¤¥¹¥È¤ËÊá³Í¡£¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡¢¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢±ä¿ñ»Â¤ê¤ÈÈ¿Å¾¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¥±¥Ë¡¼¤ÏÉ¨½³¤ê¤Ç»ß¤á¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡£Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥²¥¤¥Ö¤Ë¥«¥ß¥´¥§¡¢ÊÒÍã¤ÎÅ·»È¤È¤¿¤¿¤ß¹þ¤ó¤Ç£³£±Ê¬£µ£µÉÃ¡¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Àºº¬¿Ô¤²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¥±¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ö»î¹çÁ°¡¢²¶¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤é²¹¤«¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ®¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÃæ¡¢¥²¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¡¢¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë£Á£Å£×¤Ç¤Ê¤¯¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤òÁª¤ó¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÎÞ¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç·èÃÇ¼«Ê¬¼«¿È¤Î»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡¢²¶¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È·èÃÇ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥Ä¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÈÆ®¤¦¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¤Þ¤¨¤ÈÆ®¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿²¶¤Î·èÃÇ¤âÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ê¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥²¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¼ã¤¯¤Æ¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ç¾ðÇ®¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®¿´¤ÇÁ´¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ä¥Ä¤À¡£¤¿¤Ö¤ó¤¢¤¢¤¤¤¦ÃË¤òº£¤Î¿·ÆüËÜ¤ÏÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¢³Ú¤·¤à¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤È¤Î»àÆ®¤Ç¡Ö²¶¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âº£Æü¤Î»î¹ç¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢Éü³è¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÏ¢È¯¡£
¡¡¡Ö²¶¤Ï¤³¤³²¿Ç¯¤«¿´¤òÄË¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÉüµ¢¤·¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤Ï²¶¤«¤éÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤«¤ê¡£Í§¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Ä¤é¤Ë¤âÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤«º¾µ½»Õ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡££±¿Í¤À¤±Î¢ÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤Ïº£¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤âÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë²¿°ì¤Ä¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡¢¤½¤¦ÀÀ¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£ÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¡£²¶¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥±¥¬¤ò¤·¡¢Â¤ò¤â¤¬¤ì¡¢Á´¤Æ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤â¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¸åÌá¤ê¤¹¤ëÍý¤Ë¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¡£²¶¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤¬Ã¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Ë¤¤¤¯¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ËÜÅö¤Ë²¶¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¡£¤À¤¤¤ÖÀÎ¤Ë¤³¤³¡Ê¿·ÆüËÜ¡Ë¤«¤é¤Ïµî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£²£°£±£²Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤³¤¬¥Ô¡¼¥¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¤¤Ä¤«¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£»î¹ç¤ò¸«¤¿¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥Ô¡¼¥¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼å¤¤ÆâÌÌ¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¿ÍÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²¶¤Ï°ì¿Í¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡×¤È¡¢¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤ÊÆâÌÌ¤òÅÇÏª¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥²¥¤¥Ö¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£¥±¥Ë¡¼¤³¤½¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¥Þ¥·¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉé¤±¤¿¤È»×¤¦¡×¤È·é¤¯´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö²¶¤Ï¿·ÆüËÜ°ì¤ÎÃË¤À¡£¤³¤³¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£