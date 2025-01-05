±ÊÀ¥Î÷¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¤é¡Ö£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¡×¤Îà¥º¥Þ¥º¥Þá¤ËËÜ²»¡Ö¡Ø£Í¥¹¥Æ¡Ù¤Ç¸«¤¿»þ¤Ï¡Ä¡×
¡¡£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬£´Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¤Ë½Ð±é¡£à°ø±ïá¤Î¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÁÆÉÊ¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Óà¤¤¤Á¤ã¤â¤óá¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦ÂàÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»Ä¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤È¹â¶¶³¤ÅÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£¤Î¥¥ó¥×¥ê¤Ê¤ó¤«Ã¯¤â¸«¤¤¤Ò¤ó¡×¡ÖÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¤½¤ó¤ÊÁÆÉÊ¤«¤é¡Ö´ò¤·¤¤¤ï¡ª¡¡¡Ø¹â¶¶³¤ÅÍ¤¯¤ó¡Ù¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÁáÂ®¥¤¥¸¤é¤ì¤¿±ÊÀ¥¡£¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ç¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¿·â¤¹¤ë¤È²¿¤ä¤éÉÔ²º¤Ê¥ï¡¼¥É¤â¥Ö¥Ã¥³¤ß¡¢ÁÆÉÊ¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤«¤é¡Ö¡Ø£É£Î£Ú£Í¡ÙÊ¹¤¤¤¿¡©¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö£Î£õ£í£â£å£ò¡²£é¡×¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÌ¾¤ò½Ð¤µ¤ì¡¢»×¤ï¤ºÇú¾Ð¤À¡£¤µ¤é¤ËÁÆÉÊ¤«¤é¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥º¥Þ¥º¥Þ¤ò¡Ø£Í¥¹¥Æ¡Ù¤Ç¸«¤¿»þ¤Ï¡×¡Ö¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£