»°Í·Äâ¾®Í·»°¡¢£²£µÇ¯½é²ó¤Î¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤â·çÀÊ¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖºÂÉÛÃÄ£±£°Ëç¤Îºá¤Ï¿¼¤¤¤Î¤«¡×¤ÎÀ¼
¡¡Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¾®Í·»°¤¬¡¢£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÄ¹¼÷±é·ÝÈÖÁÈ¡Ö¾ÐÅÀ¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Î½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤¬¡Öº£½µ¤â¾®Í·»°»Õ¾¢¤¬¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÇ·Êå¤µ¤ó¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ê²ñ¤«¤éºÇ¤â¶á¤¤ÀÊ¤¬Äê°ÌÃÖ¤Î¾®Í·»°¤òÈô¤Ð¤·¡¢ÎÙ¤Î½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¾®Í·»°¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²£²Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇºÂÉÛÃÄ£±£°Ëç¤òÃ£À®¡£¤È¤³¤í¤¬£²£´Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿£±£²·î£²£¹Æü¤ò·çÀÊ¤·¡¢£²£µÇ¯ºÇ½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤âÉÔºß¡£ºÂÉÛÃÄ°ìËç¤À¤±ÃÖ¤«¤ì¤¿¡È»ØÄêÀÊ¡É¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î½ªÈ×¡¢¸×¤Î»Ò¤Î£²Ëç¤ÎºÂÉÛÃÄ¤òË×¼ý¤µ¤ì¤¿°ìÇ·Êå¤¬¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¾®Í·»°¤ÎÀÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºÂÉÛÃÄ¤ò²£¼è¤ê¡£¾ºÂÀ¤«¤é¡Ö¤ª¤¤¡ª¤³¤é¡ª¾®Í·»°¤µ¤ó¤Î¡ª¤½¤ì¤Ï¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¡¢°ìÇ·Êå¤Ï¡Ö¼¾¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éºÂÉÛÃÄ¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÂ³¤¡Ö¾®Í·»°»Õ¾¢¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¨Ë´Ãæ¤Ê¤Î¤«¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤é¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ÄÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®Í·»°¤ò¥°¥°¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖºÂÉÛÃÄ£±£°Ëç¤Îºá¤Ï¿¼¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤«¡Ö¤Þ¤À¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÊ½¤ÎÃæ¤ÇÇ¯±Û¤·¤«¡Ä¡×¤Ê¤É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£