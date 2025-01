2010年に現役引退したホークスのレジェンドの入場曲が…

ロックバンド「THE MODS」が公式インスタグラムを更新。11月に発売した書籍について投稿を行った。

「ソフトバンクホークスの村松有人コーチから写真が送られてきた」として、ボーカルの森山達也(68)とベースの北里晃一(67)の共著による書籍「Hey! Two Punks The Mods : The Early Days 博多疾風編」を手にする福岡ソフトバンクホークスの村松有人2軍打撃コーチ(52)の写真を公開。村松コーチとの関係について「彼は現役時代、打席に立つ際にTwo Punksを流してくれていた。球場に鳴り響くと格別なんだよね。ありがたいことだ!」とつづり、1981年にリリースされたデビューアルバム「FIGHT OR FLIGHT」にも収録されていた楽曲「TWO PUNKS」を、村松コーチが現役時代に入場曲として使用していたことに改めて感謝していた。

この投稿を見たフォロワーからは「村松サンが…modsの本を持ってる〜!」「村松コーチがオリックス時代にほっともっと神戸で打席に向かう中TWO PUNKSが球場全体に流れた瞬間は鳥肌が立ちました」「球場で大音量で聴いてみたかったです」「私も野球選手だったら『Two punks』をかけて打席に立ちたかったですね!」といったコメントが感想として書き込まれていた。