GLAYの公式SNSにて、2025年1月3・4日に福岡・マリンメッセ福岡 A館で開催された『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO』の終演後ショットが公開された。

【画像】仲の良さが伝わるGLAYの福岡公演後ショット(全2枚)/アリーナツアー公演後ショットまとめ(全12枚)

■みんなでTERUのヘアメイクをしている?福岡公演後の集合ショット

微笑みながら目をつぶり、椅子に座っているTERU。その隣に立つJIROは右手に持ったメイクブラシをTERUの頬に当てている。さらにヘアブラシやドライヤーを持ったサポートメンバーも。みんなでTERUのヘアメイクをしている設定のようだ。

他のメンバーはというと、HISASHIはステッキを持ち、その後ろのTAKUROは何かの上に乗っているのだろうか、画角に収まりきらず顔が切れてしまっている。

また前日には同じメンバーが横一列に並んで各々ポーズをとっている写真が公開されているが、こちらでもTAKUROの顔は切れている。

SNSでは「みんなかわいい」「ねぇ面白すぎる」「ツッコミどころ満載で追いつかない」「どういう状況?w」「TAKUROさんお顔見せてw」「リーダーの成長期が止まらないw」「GLAYチーム仲良すぎてほんと大好き」など様々な反響が寄せられている。

■写真:東京・Zepp DiverCity公演

■写真:大阪・大阪城ホール公演

■写真:長野・長野ビッグハット公演

■写真:北海道・北海きたえーる公演

■写真:東京・有明アリーナ公演

■写真:愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA公演

■写真:広島・広島サンプラザホール公演