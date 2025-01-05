¿¹¸ýÇî»Ò¡¢K-POP¤È¥À¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¡¡¥Ü¥Ç¥£¤¬¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¡¡¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Û
¡¡²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤Ï¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥»¥Ã¥È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸ò¤¨Í¥¤·¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âµ¤¤µ¤¯¤Ë»¨ÃÌ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¤¸¯¤¤¤Î½÷¿À¡£¤³¤ÎÆü¤âÆæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¥²¥¹¥È¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤¹¤ë¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¿¼1¡§25¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û56ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ªÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Î¿¹¸ýÇî»Ò
¢£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼·Ð¸³¤¢¤ê¡ÖÁÇÍÜ¤Ï¤¢¤ë¡×¡¡¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¡¡¿¹¸ý¤Ï2025Ç¯1·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£1991Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ä¾¸å¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡Öº£²ó¤â´¶Æ°¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¯¡¹¡¢´¶Æ°¤¬¤º¤Ã¤È¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Æü¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÀþ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¤Ê¤¢¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢±þ±ç¤·¤Ä¤Ä´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÞ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡Ö½ê¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂçÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¾×·âÅª¤ÊÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ØÅô²Ð¡Ê¤È¤â¤·¤Ó¡Ë¡Ù¡£Åô²Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ª°ã¤¤¤ÎÏ¢Â³¤«¤é¤¹¤´¤¤¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÅô²Ð¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤ËSNS¤Ç¡ØÅô²Ð¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼ÁÌä¡£²¿¤«¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤È¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¿¹¸ý¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢ÌµÅ´Ë¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤Ï¤Ó¤¯¤Ó¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤Î»ä¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤¸¤Ä¤Ï¤¤¤ÞK-POP¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥À¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤Ù¤¯¡¢¤±¤Ã¤³¤¦·ã¤·¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÍÜ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤ËÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤Î¤¢¤ë»þ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¼þÇ¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ä¡¢¥¢¥¯¥£¥Ö¤Ê»ä¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¡ÖOld Enough!¡Ê¤â¤¦Âç¤¤¤¤â¤ó¡ª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹¸ý¼«¿È¡¢³¤³°¤Ç¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ä¤«¤¤¤Î½¬´·¤¬¤Ê¤¤¹ñ¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÅª³Î¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¹ñ¤äÊ¸²½¤Ï°ã¤¨¤ÉÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ã¿è¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¤Ï¡Ö½é¿´¤Ëµ¢¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØËèÆü´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ìÊý¡¢¤½¤ÎµÕ¤ÎÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËèÆü¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤ä¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÃí¤°°¦¾ð¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ê¤É¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÉÔ»×µÄ¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤ë¤è¸«¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¿Æ¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤â¡¢¿Æ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤òÎ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡×Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦»×¤¤
¡¡¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¸åÈ¾¤Ï¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¡ÊÊýÄø¼°¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø¿¹¸ýÇî»Ò¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¿¹¸ý¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¥Ë¡ß¡ç¡ÊÌµ¸Â¡Ë=¿¹¸ýÇî»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¥Ó¥¥Ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯8·î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANISON COVERS 2¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥¥Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¶áÇ¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤âÍýÁÛ¤ÎÊý¸þ¤Ø¤¤¤«¤º¡¢¤â¤¦¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡È¤¤¤¿¤º¤é¤ÊÂÎ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤é¡¢SNS¤Ç¡È¿¹¸ýÇî»Ò¡É¤È¡È¥Ó¥¥Ë¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ç¡ÊÌµ¸Â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï4ºÐ¤«¤é²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÌ´¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2019Ç¯¤«¤é3ËçÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡ØÂè61²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ ´ë²è¾Þ¡Ù¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£50Âå¤Ë¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýÄø¼°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ´¤Ï¤«¤Ê¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡ØÅô²Ð¡Ù¡£
¡¡¡ÖÀè¤Û¤É¾¯¤·¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¡ØÅô²Ð¡Ù¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â»Ò¤É¤â¤Î´ª°ã¤¤¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È¤ª¤Ä¤«¤¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿ÆüÍË¡¡¿¼1¡§25¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼·Ð¸³¤¢¤ê¡ÖÁÇÍÜ¤Ï¤¢¤ë¡×¡¡¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹ÈäÏª
¡¡¿¹¸ý¤Ï2025Ç¯1·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£1991Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ä¾¸å¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤Ã¤½¤¯ÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡Öº£²ó¤â´¶Æ°¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¯¡¹¡¢´¶Æ°¤¬¤º¤Ã¤È¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Æü¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÜÀþ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¤Ê¤¢¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢±þ±ç¤·¤Ä¤Ä´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÞ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡Ö½ê¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤À¤±¤ÇÂçÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¾×·âÅª¤ÊÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ØÅô²Ð¡Ê¤È¤â¤·¤Ó¡Ë¡Ù¡£Åô²Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ª°ã¤¤¤ÎÏ¢Â³¤«¤é¤¹¤´¤¤¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÅô²Ð¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤ËSNS¤Ç¡ØÅô²Ð¡Ù¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼ÁÌä¡£²¿¤«¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤È¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆó¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¿¹¸ý¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢ÌµÅ´Ë¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤Ï¤Ó¤¯¤Ó¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤Î»ä¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª²¿¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤¸¤Ä¤Ï¤¤¤ÞK-POP¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥À¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤Ù¤¯¡¢¤±¤Ã¤³¤¦·ã¤·¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÍÜ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤ËÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤Î¤¢¤ë»þ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¼þÇ¯¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ä¡¢¥¢¥¯¥£¥Ö¤Ê»ä¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¡ÖOld Enough!¡Ê¤â¤¦Âç¤¤¤¤â¤ó¡ª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹¸ý¼«¿È¡¢³¤³°¤Ç¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ä¤«¤¤¤Î½¬´·¤¬¤Ê¤¤¹ñ¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÅª³Î¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¹ñ¤äÊ¸²½¤Ï°ã¤¨¤ÉÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ã¿è¤ËÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¤Ï¡Ö½é¿´¤Ëµ¢¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØËèÆü´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ìÊý¡¢¤½¤ÎµÕ¤ÎÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆËèÆü¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤ä¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÃí¤°°¦¾ð¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ê¤É¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÉÔ»×µÄ¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤ë¤è¸«¤Æ¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¿Æ¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°µã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤â¡¢¿Æ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼ê¤òÎ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¡×Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦»×¤¤
¡¡¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¸åÈ¾¤Ï¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¡ÊÊýÄø¼°¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø¿¹¸ýÇî»Ò¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¿¹¸ý¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¥Ë¡ß¡ç¡ÊÌµ¸Â¡Ë=¿¹¸ýÇî»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¥Ó¥¥Ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯8·î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØANISON COVERS 2¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥¥Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¶áÇ¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤âÍýÁÛ¤ÎÊý¸þ¤Ø¤¤¤«¤º¡¢¤â¤¦¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡È¤¤¤¿¤º¤é¤ÊÂÎ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤²¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤é¡¢SNS¤Ç¡È¿¹¸ýÇî»Ò¡É¤È¡È¥Ó¥¥Ë¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ç¡ÊÌµ¸Â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï4ºÐ¤«¤é²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÌ´¤¬É¬¤º¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2019Ç¯¤«¤é3ËçÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡ØÂè61²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ ´ë²è¾Þ¡Ù¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£50Âå¤Ë¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊýÄø¼°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ´¤Ï¤«¤Ê¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡ØÅô²Ð¡Ù¡£
¡¡¡ÖÀè¤Û¤É¾¯¤·¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¡ØÅô²Ð¡Ù¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â»Ò¤É¤â¤Î´ª°ã¤¤¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È¤ª¤Ä¤«¤¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢¨¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿ÆüÍË¡¡¿¼1¡§25¡Ë¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£