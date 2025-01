選手の名前の発音はときに難しいことがあるが、イングランドでも長年にわたって人々が発音を誤認するということがあるようだ。



衝撃の告白をしたのは元アーセナルDFマーティン・キーオン氏だ。同氏は『Hayters TV』にて、自分の名前は「キーオン」ではなく「キーオーウェン」であると明かしている。Keownというのはアイルランド系の名前だが、イングランドではなかなか正しく発音するのが難しかったのだという。





We've all been saying Martin Keown's name wrong for years pic.twitter.com/SPdE29jwMe