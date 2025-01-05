ÀéÍÕ¤¬GÂçºåMF¿ù»³Ä¾¹¨&Ä®ÅÄMF°Â°æÂóÌé¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ! µþÅÔDF¿¢ÅÄÍªÂÀ¤Ï°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï5Æü¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºåMF¿ù»³Ä¾¹¨(26)¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢MF°Â°æÂóÌé(26)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.DF¿¢ÅÄÍªÂÀ(20)¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ù»³¤ÏºòÇ¯7·î¤ËGÂçºå¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£J1¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°Â°æ¤ÏÀéÍÕ²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ½ª¤¨¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ËÍ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·ü¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿¢ÅÄ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡ÖJ1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤ºJ1¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤È¡¢Ì¾Á°¤ò¤è¤¯´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤¦¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤æ¤¿¡Ù¤Ç¤¹¡£±þ±ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMF¿ù»³Ä¾¹¨
(¤¹¤®¤ä¤Þ¡¦¤Ê¤ª¤Ò¤í)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯9·î7Æü(26ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
176Ñ/69kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¡²¬¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»:105»î¹ç15ÆÀÅÀ
¢£·ÐÎò
ÀÞÈøFC-Ê¡²¬U-15-ÂçÄÅ¹â-½çÅ·Æ²Âç-·§ËÜ-GÂçºå-»³·Á-GÂçºå-ÀéÍÕ-GÂçºå
¡üMF°Â°æÂóÌé
(¤ä¤¹¤¤¡¦¤¿¤¯¤ä)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯11·î21Æü(26ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
174Ñ/66kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»:118»î¹ç3ÆÀÅÀ
¢£·ÐÎò
Å·ËþÆîFC-¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í°ðÈþFC-¿À¸ÍU-15-¿À¸ÍU-18-¿À¸Í-Ä®ÅÄ
¡üDF¿¢ÅÄÍªÂÀ
(¤¦¤¨¤À¡¦¤æ¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2004Ç¯7·î6Æü(20ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173Ñ/65kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¼¢²ì¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»:9»î¹ç
¢£·ÐÎò
FCÀ¥ÅÄ-µþÅÔU-15-µþÅÔU-18-µþÅÔ-ÂçµÜ-µþÅÔ
¡¡¿ù»³¤ÏºòÇ¯7·î¤ËGÂçºå¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ¤Ë°Ü¹Ô¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£J1¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºJ1¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖJ1¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤ºJ1¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤È¡¢Ì¾Á°¤ò¤è¤¯´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤¦¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤æ¤¿¡Ù¤Ç¤¹¡£±þ±ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üMF¿ù»³Ä¾¹¨
(¤¹¤®¤ä¤Þ¡¦¤Ê¤ª¤Ò¤í)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯9·î7Æü(26ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
176Ñ/69kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¡²¬¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»:105»î¹ç15ÆÀÅÀ
¢£·ÐÎò
ÀÞÈøFC-Ê¡²¬U-15-ÂçÄÅ¹â-½çÅ·Æ²Âç-·§ËÜ-GÂçºå-»³·Á-GÂçºå-ÀéÍÕ-GÂçºå
¡üMF°Â°æÂóÌé
(¤ä¤¹¤¤¡¦¤¿¤¯¤ä)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯11·î21Æü(26ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
174Ñ/66kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¼¸Ë¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»:118»î¹ç3ÆÀÅÀ
¢£·ÐÎò
Å·ËþÆîFC-¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í°ðÈþFC-¿À¸ÍU-15-¿À¸ÍU-18-¿À¸Í-Ä®ÅÄ
¡üDF¿¢ÅÄÍªÂÀ
(¤¦¤¨¤À¡¦¤æ¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2004Ç¯7·î6Æü(20ºÐ)
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
173Ñ/65kg
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¼¢²ì¸©
¢£½Ð¾ìÎò
J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»:9»î¹ç
¢£·ÐÎò
FCÀ¥ÅÄ-µþÅÔU-15-µþÅÔU-18-µþÅÔ-ÂçµÜ-µþÅÔ