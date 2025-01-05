Awich、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』オープニングテーマのノンクレジットムービー公開
Awichが本日1月5日、2025年の開幕を告げる新曲「Frontiers」をリリースした。同楽曲は、本日2nd season第2クールがスタートしたTVアニメ『シャングリラ・フロンティア』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲だ。
◆Awich 動画 / 画像
新曲「Frontiers」は2024年末に解禁されたアニメPVで楽曲の一部が公開されていたが、本日の初回放送にあわせて緻密なアニメーションがふんだんに使われたノンクレジットオープニングムービーも公開となった。
■新曲「Frontiers」
配信リンク：https://lnk.to/awich_frontiers
CDリリース：2025年3月5日(水)
※2025年6月末まで期間限定
CD予約：https://kmu.lnk.to/Awich_Frontiers_SG
【期間生産限定盤(CD+BD) 】
KSCL-3573〜4 ￥1,870(tax in)
※アニメスリーブ付き
▼CD収録曲
1. Frontiers
2. Frontiers (Instrumental)
3. Frontiers (Anime Size)
作詞：Awich
作曲：Chaki Zulu
▼Blu-ray収録内容
・アニメ『シャングリラ・フロンティア』ノンクレジットオープニングムービー
・アニメコラボビデオ収録予定
■TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』
▼2nd Season Episode26〜
放送日程：2024年10月13日から ※毎週日曜午後5時より
放送局：MBS／TBS系全国28局ネットにて
▼配信情報
1st Season：各配信サイトにて好評配信中
2nd Season：各配信サイトにて10月13日より毎週日曜17時30分〜
▼ストーリー
「クソゲー以外をプレイするなんて、いつ以来だろうな」──ディスプレイを使用するゲームが、レトロゲームに分類されるようになった少しだけ未来の世界。この世界では、最新のVR技術に内容が追いついていない、いわゆる“クソゲー”と呼ばれる作品が大量にリリースされていた。そんな数多のクソゲーをクリアすることに情熱を捧げてきた一人の“クソゲーハンター”陽務楽郎。彼が次に挑んだのはクソゲーの対極、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった。集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく。
▼キャスト
サンラク／陽務楽郎：内田雄馬
サイガ-0／斎賀 玲：和氣あず未
アーサー・ペンシルゴン／天音永遠：日笠陽子
オイカッツォ／魚臣 慧：小市眞琴
エムル：日高里菜
ヴァイスアッシュ：大塚明夫
サイガ-100／斎賀 百：花守ゆみり
Animalia：千本木彩花
キョージュ：中田譲治
ビィラック：富田美憂
ピーツ：松田颯水
エルク：安野希世乃
アラミース：峯田大夢
秋津茜：寺崎裕香
シークルゥ：花江夏樹
ルスト：高橋李依
モルド：石川界人
継久理創世：小清水亜美
天地 律：名塚佳織
木兎夜枝境：野島健児
▼スタッフ
原作：硬梨菜・不二涼介(講談社「週刊少年マガジン」連載)
監督：窪岡俊之
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
副監督：池下博紀
キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美
サブキャラクターデザイン：齋藤温子、滝澤 陸
モンスターデザイン：長森佳容、大河広行、河野絵美、有澤 寛
プロップデザイン：横山友紀、河野絵美、片貝文洋
アクション・エフェクトディレクター：酒井智史
アクション作画監督：望月俊平
メインアニメーター：西野武志、芳賀 亮、月田文律
総動画監修：郄橋知也
色彩設計：高木雅人
色彩設計補佐：手倉森咲子
美術設定：石川巳春、大原盛仁
美術監督：中村朝咲(インスパイアード)
美術アドバイザー：増山 修
3DCG：HEARTBEAT
CGプロデューサー：西田清志(HEARTBEAT)
CGディレクター：木村博行(HEARTBEAT)、近藤輝貴(ELEMI)
撮影監督：山杢 光
2Dワークス：田村あず紗
特殊効果：石橋 啓
編集：定松 剛
音響監督：藤田亜紀子
音楽：郄田龍一 (MONACA)、広川恵一 (MONACA)、高橋邦幸 (MONACA)
アニメーション制作：C2C
▼原作
書籍名：『シャングリラ・フロンティア 〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』
講談社「週刊少年マガジン」連載
第1巻〜第20巻発売中
著者：不二涼介、硬梨菜
©硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS
関連リンク
◆Awich オフィシャルInstagram
◆『シャングリラ・フロンティア』オフィシャルサイト