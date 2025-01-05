■TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』



▼2nd Season Episode26〜放送日程：2024年10月13日から ※毎週日曜午後5時より放送局：MBS／TBS系全国28局ネットにて▼配信情報1st Season：各配信サイトにて好評配信中2nd Season：各配信サイトにて10月13日より毎週日曜17時30分〜▼ストーリー「クソゲー以外をプレイするなんて、いつ以来だろうな」──ディスプレイを使用するゲームが、レトロゲームに分類されるようになった少しだけ未来の世界。この世界では、最新のVR技術に内容が追いついていない、いわゆる“クソゲー”と呼ばれる作品が大量にリリースされていた。そんな数多のクソゲーをクリアすることに情熱を捧げてきた一人の“クソゲーハンター”陽務楽郎。彼が次に挑んだのはクソゲーの対極、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった。集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく。▼キャストサンラク／陽務楽郎：内田雄馬サイガ-0／斎賀 玲：和氣あず未アーサー・ペンシルゴン／天音永遠：日笠陽子オイカッツォ／魚臣 慧：小市眞琴エムル：日高里菜ヴァイスアッシュ：大塚明夫サイガ-100／斎賀 百：花守ゆみりAnimalia：千本木彩花キョージュ：中田譲治ビィラック：富田美憂ピーツ：松田颯水エルク：安野希世乃アラミース：峯田大夢秋津茜：寺崎裕香シークルゥ：花江夏樹ルスト：高橋李依モルド：石川界人継久理創世：小清水亜美天地 律：名塚佳織木兎夜枝境：野島健児▼スタッフ原作：硬梨菜・不二涼介(講談社「週刊少年マガジン」連載)監督：窪岡俊之シリーズ構成・脚本：筆安一幸副監督：池下博紀キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美サブキャラクターデザイン：齋藤温子、滝澤 陸モンスターデザイン：長森佳容、大河広行、河野絵美、有澤 寛プロップデザイン：横山友紀、河野絵美、片貝文洋アクション・エフェクトディレクター：酒井智史アクション作画監督：望月俊平メインアニメーター：西野武志、芳賀 亮、月田文律総動画監修：郄橋知也色彩設計：高木雅人色彩設計補佐：手倉森咲子美術設定：石川巳春、大原盛仁美術監督：中村朝咲(インスパイアード)美術アドバイザー：増山 修3DCG：HEARTBEATCGプロデューサー：西田清志(HEARTBEAT)CGディレクター：木村博行(HEARTBEAT)、近藤輝貴(ELEMI)撮影監督：山杢 光2Dワークス：田村あず紗特殊効果：石橋 啓編集：定松 剛音響監督：藤田亜紀子音楽：郄田龍一 (MONACA)、広川恵一 (MONACA)、高橋邦幸 (MONACA)アニメーション制作：C2C▼原作書籍名：『シャングリラ・フロンティア 〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』講談社「週刊少年マガジン」連載第1巻〜第20巻発売中著者：不二涼介、硬梨菜©硬梨菜・不二涼介・講談社／「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS