¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡¡ÂçÊªÌ¡²è²È°û¤ß²ñ¤Ç¥¨¥ô¥¡À¼Í¥¤Ë¼ºÂÖ¡ÖÈøÅÄÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¤Î³©¸«¤¯¤ó¤È¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×»³Æâ·ò»Ê¤¬£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¡¤ªÀµ·î£Ó£ÐÂè£²Ìë¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤À¼Í¥¤Ë¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¢¥¥Ê¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¸µÏÂµí¡¦¿åÅÄ¿®Æó¤éÆ±´ü¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¥í¥±´ë²è¡£¤½¤Î¼ÖÃæ¤Ç¡ÖÆ±´ü¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡¡ºÇ¶á¤Î¼«ËýÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤¬¡ÖÌ¡²è¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï¡ª¡ª¡Ù¤ÎÀ¾¿¹ÇîÇ·ÀèÀ¸¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»³Æâ¤¬¡Ö²¶¡¢Ì¡²è²È¤ÎÀèÀ¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÈøÅÄ¡Ê±É°ìÏº¡ËÀèÀ¸¤«¤é¡Øº£Æü¡¢¼ö½Ñ²öÀï¤Î³©¸«¡Ê²¼¡¹¡Ë¤¯¤ó¤È¤´ÈÓ¹Ô¤¯¤±¤É¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÀäÂÐ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢¹Ô¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤ÏÈøÅÄ»á¤È³©¸«»á¤Î£²¿Í¤À¤±¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¶Æþ¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¢¥¤¥·¡¼¥ë¥É¡Ê£²£±¡Ë¡Ù¤ÎÀèÀ¸¤È¡¢¡Ø¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÀèÀ¸¤â¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¨¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë¶²½Ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»³Æâ¤Î²£¤Ë¤Ï½÷À¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¶ºÇ¶á¥¢¥Ë¥á¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¤«Ãå¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Î°½ÇÈ¤Î£Ô¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î½÷¤Î¿Í¤¬¡Ø°½ÇÈÃå¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤«¤é¡Ø¤É¤¦¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¥ó¥°¤ÎÉð°æÀèÀ¸¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢¸å¡¹Ê¹¤¤¤¿¤é¡Ê¤½¤Î½÷À¤Ï¡Ë°½ÇÈ¥ì¥¤¤ÎÀ¼Í¥¤ÎÊý¤ä¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëÃæ¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¸þ¤³¤¦¤«¤é¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Î£Ô¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤Æ¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢²¶¤¬·Ú¤¯¤¤¤Ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖÀ¼Í¥³¦¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ö¤È¡¢»³Æâ¤Ï¡ÖÄË¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¤Ã¤Æ¸å¤Ç¸À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£