【JAM Project】結成25周年記念イヤースタート！！ 1月29日には重大発表も

2025年で活動25周年を迎えたJAM Projectが元日に新曲をリリース。25周年記念ハイレゾアルバムの配信リリースも決定し、特設サイトもOPEN。1月29日には重大発表も。2000年にアニソン界のヒーロー・水木一郎や影山ヒロノブ、遠藤正明といったシンガーによって結成されたスーパーユニットJAM Project。現在は、影山ヒロノブ、遠藤正明、きただにひろし、奥井雅美、福山芳樹の5名で活動をし、10周年、15周年、20周年とぞれぞれ節目では、海外への進出のさらなる活性化、国内では日本武道館、横浜アリーナなどでの大型ライブの開催、ベストアルバムリリース、周年オリジナルアルバムリリース、注目タイアップ楽曲発信など、勢力的にさまざまな活動を経てきた。

活動25周年イヤーを迎えるJAM Projectが、元旦に新曲であるゲーム『スーパーロボット大戦DD』楽曲『But still we...』のハイレゾ&ダウンロードを先行リリース。さらに、1月29日には、25周年記念ハイレゾアルバムの配信リリースが決定。そして25周年イヤーの活動・トピックスが順次発表されるべく、特設サイトもオープンし、25周年イヤーのロゴも公開となった。さらに、25周年イヤーでの重大発表が、1月29日(水)に発表される予定だ。元旦リリースとなった25周年最初のデジタルリリースである新曲『But still we...』は、スマートフォン用ゲームアプリ『スーパーロボット大戦DD』の新主題歌で、前作『D.D〜Dimension Driver〜』『ワンチャンス!』から更に進化した熱く重厚なサウンドで25周年イヤーの幕を開ける。さらに、JAM Project 25周年を記念したハイレゾ限定ベストアルバムのタイトルは『JAM Project High-Resolution BEST High-Power l〜V』。これまでに14枚のベストアルバムをリリースし、多くの主題歌を歌唱してきたJAM Project、今回はその中から年代別に厳選した楽曲(10曲×5枚)を収録。TVアニメ『ワンパンマン』のOP主題歌『THE HERO !! 〜怒れる拳に火をつけろ〜』、ライブでの鉄板曲『SKILL』などのタイアップ楽曲ほか、これを聴けばJAM Projectを網羅できること間違いなしの、まさに入門編のアルバムとなっている。JAM Project四半世紀にわたる活動を経て、2025年、周年を記念したスペシャル企画を続々展開。1月29日にはアニソン界を震撼させる第一弾発表を行うという。是非注目していただきたい。