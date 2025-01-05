1月5日、中京11Rで行われた第63回京都金杯（4歳上オープン・ハンデ・G3・芝1600m・1着賞金＝4300万円）は、R.キング騎乗の6番人気、サクラトゥジュール（せん8・美浦・堀宣行）が勝利した。クビ差の2着に4番人気のウォーターリヒト（牡4・栗東・河内洋）、3着に2番人気のロジリオン（牡4・美浦・古賀慎明）が入った。勝ちタイムは1:33.5（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、シャドウフューリー（牡5・栗東・杉山晴紀）は6着、3番人気で武豊騎乗、ドゥアイズ（牝5・栗東・庄野靖志）は11着敗退。

【東京新聞杯】R.キング騎乗、サクラトゥジュールが重賞初制覇

明け8歳馬

R.キング騎乗の6番人気、8歳馬のサクラトゥジュールが豪快に突き抜けて重賞2勝目をマークした。直線の入口では最内から前を伺ったが馬群の壁が立ちはだかる。狭いスペースを見つけて縫うように進出。鞍上の叱咤に応えて力強い伸び脚を繰り出した。狭い隙間を見出した鞍上の見事な手綱さばきだった。

サクラトゥジュール 26戦7勝

（せん8・美浦・堀宣行）

父：ネオユニヴァース

母：サクラレーヌ

母父：シンボリクリスエス

馬主：さくらコマース

生産者：谷岡牧場

【全着順】

1着 サクラトゥジュール R.キング

2着 ウォーターリヒト 田辺裕信

3着 ロジリオン 三浦皇成

4着 セオ 団野大成

4着 アスクコンナモンダ A.ルメートル

6着 シャドウフューリー 川田将雅

7着 シュバルツカイザー 岩田望来

8着 マテンロウオリオン 古川吉洋

9着 コレペティトール 柴田裕一郎

10着 メイショウチタン 横山典弘

11着 ドゥアイズ 武豊

12着 オーキッドロマンス 丸田恭介

13着 セルバーグ 田口貫太

14着 フィールシンパシー 坂井瑠星

15着 ゴールデンシロップ 原優介

16着 コナコースト 北村友一