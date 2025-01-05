¡ÖÍÄ¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×µÆÃÓÍºÀ±&¿¼ÄÅÎÜÈþ¤Îà»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡×¡Ö±üÍÍ¤ÎÈþËÆ¤¬¡×
Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¥á¥¥·¥³Ë¬Ìä
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµÆÃÓÍºÀ±(33)¤ÎºÊ¡¢¿¼ÄÅÎÜÈþ(38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿2Ëç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Î¤¿¤á²ÈÂ²¤Ç¥á¥¥·¥³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2ËçÌÜ¤Ï2017Ç¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¹½¿Þ¤ÇÉ×ÉØ¤¬º¸±¦Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë·ëº§¡Ä¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥²á¤®¤ë2¿Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþËÆ¡×¡Ö¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡×¡Ö±üÍÍ¤ÎÈþËÆ¤¬À¨²á¤®¤ë¡×¡ÖÍºÀ±¤¬ÍÄ¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤é2017Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ë¤ß¤µ¤óÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤È¿¼ÄÅ¤Ï2016Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£19Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£