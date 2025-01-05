·Ý¿Í¤¬Ë½Ïª¡¡ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡Ö¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤Îµå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤«¤±¤¿Ä¶¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¸ÀÍÕ
¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê53¡Ë¤Ï5Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈMC¤Î²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖË½Ïª¡×¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï3·î18¡¢19Î¾Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹VS¥«¥Ö¥¹¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢º£²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤è¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤Î¡£ÂçÁû¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Æþ¾ì·ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¼ºÎé¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê²Á³Ê¤¬¡Ë°Â¤¯¤Æ¤â¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È´ÑÀï´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Âç¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°Àï¤¬ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿2019Ç¯¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ý¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö1²ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿»þ¡Ä¡×¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Ö¡ÊÏÂÅÄ¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÏÂÅÄ¤é¤È´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
ÃÝ»³¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ë¡¢²¦¡ÊÄç¼£¡Ë²ñÄ¹¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤«¤é²¦²ñÄ¹¤Ë¡Ø¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÏÂÅÄ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤Ç²¦²ñÄ¹¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÃÝ»³¤¬¡Ö¡Ê2¿Í¤Ï¡ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤«¤é¡£¸þ¤³¤¦¤â¡Ø¤¢¤¢¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¡ÊÏÂÅÄ¤Ï¡Ë¡Ø¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ä¡Ù¤È¤Ï¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÃÝ»³¤Ï¡Ö¡Ê²¦²ñÄ¹¤Ï¡Ë¡ØÏÂÅÄ¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¸¤ã¤¢¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¡¢»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê²¦²ñÄ¹¤È¤Ï¡Ë¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡£·¯¤é¡¢¤Ä¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢3·î¤Î³«ËëÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆþ¼êº¤Æñ¤µ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÃÝ»³¤é¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£