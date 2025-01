LiSA、TK from 凛として時雨が唄うTVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2』ノンクレジットOP＆EDムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■両主題歌&劇伴曲「SHADOWBORN」の楽曲配信も同時スタート

LiSAとTK from 凛として時雨がOP/EDテーマを担当するTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2』のノンクレジットOP&EDムービーの公開がスタートした。

1月から放送スタートとなった『俺だけレベルアップな件 Season 2』で、LiSAはOPテーマ「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」を、TK from 凛として時雨はエンディングテーマ「UN-APEX」を担当。公開されたノンクレジットOP&EDムービーでは、アニメ映像と共に両曲を楽しむことができる。

さらに劇中のドラマを盛り上げる劇伴曲「SHADOWBORN」のMVも同時公開。澤野弘之らの生バンドによる力強い演奏と共に迫力あふれるサウンドも必見だ。これら各楽曲の配信リリースも同時にスタートしている。

(C)Solo Leveling Animation Partners

リリース情報

2025.01.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE LiSA「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」

DIGITAL SINGLE TK from 凛として時雨「UN-APEX」

DIGITAL SINGLE「SHADOWBORN」

番組情報

『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』

TOKYO MX 毎週土曜24:00~24:30放送

とちぎテレビ 毎週土曜24:00~24:30放送

群馬テレビ 毎週土曜24:00~24:30放送

BS11 毎週土曜24:00~24:30放送

CBCテレビ 毎週土曜26:03~26:33放送

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/

TK from 凛として時雨 OFFICIAL SITE

https://tkofficial.jp/s/n150/

アニメ公式サイト

https://sololeveling-anime.net/