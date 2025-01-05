°¤Éôµð¿Í¤Ç¤Ò¤½¤«¤ËÃíÌÜ½¸¤á¤ë¡Ö¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡¡·ã²½¤¹¤ëÍ··âÁè¤¤¤Î”¥¡¼¥Þ¥ó”¤È¤Ï
±ºÅÄ¤Ï½ÓÂ¹ªÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯¤¬Ëë¤ò¤¢¤±¤¿¡£
¡¡2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÁ°¤Ëµå³¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï1·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£µ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê¶â¤ÎÍñ¤¬³ÆµåÃÄ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö²¬ËÜÀ¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¡¢Â¸ºß¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¤³«ËëÍ½ÁÛ¥ª¡¼¥À¡¼¡¡¹âÌÚË»á¤¬µð¿Í¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¡É¸°¤ò°®¤ëÁª¼ê¡É¤È¤Ï
¡¡¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¢Â¨ÀïÎÏ¤ÎÂç·¿ÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤ë±ºÅÄ½ÓÊå¡Ê¶å½£»º¶ÈÂç¡Ë¤À¡£Áö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿Í··â¼ê¡¢Âç³ØÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦392¡¢37ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¹¤¯¡¢½ÓÂ¹ªÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â±ºÅÄ¤ËÇ®»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëÃæ¡¢¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯Í··â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌçÏÆÀ¿¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏºäËÜÍ¦¿Í¤¬Ä¹¤¯¼é¤Ã¤¿Í··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤Ï¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡129»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÆÃ¤ËÁ°È¾Àï¤ÏÉÔ¿¶¤¬Ä¹°ú¤¡¢ÂÇÎ¨¡¦243¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¡¢9ÅðÎÝ¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì3Áª¼ê¤¬ÆâÌî¼ê»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿ÆâÌî¼ê¿Ø¤Î¸½ÍÀïÎÏ¤Ø¤Îü¥¥²¥ü¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ··â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¶¥Áè¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í··â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÌçÏÆ¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¤é¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÃæ¡¢Â¨ÀïÎÏ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤±ºÅÄ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿§¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥·¥ç¡¼¥È¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÂ´1Ç¯ÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¤¬¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤á¤Ð¤½¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤ÎÌ¿Âê¤Ë¸þ¤±¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï