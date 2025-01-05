ÆÊÌÚ¤¬ÆÁÅçFWÃª¶¶¶Æ»Î¤¬´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç³ÍÆÀŽ¢1Ç¯¤ÇÉ¬¤ºJ2¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ªŽ£
ÆÊÌÚSC¤Ï5Æü¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤éFWÃª¶¶¶Æ»Î(24)¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÆÁÅç¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ï½Ð¾ìÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£
Ãª¶¶¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U-15¤äU-17ÆüËÜÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤ËÆÁÅç¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤âÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç11»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯7·î¤ËSCÁêÌÏ¸¶¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÁêÌÏ¸¶¤Ç¤ÏJ3¥ê¡¼¥°¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹Ãª¶¶¤Ï¡¢3¥¯¥é¥Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÆÊÌÚSC
Ž¢ÆÊÌÚ£Ó£Ã¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ãª¶¶¶Æ»Î¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤ÇÉ¬¤ºJ2¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªŽ£
¢¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
Ž¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÊÌÚSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤ò¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¹Í¤¨·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªŽ£
¢¡SCÁêÌÏ¸¶
Ž¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÊÌÚSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖJ2¾º³Ê¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë°Ù¤Ë²Æ¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºËÜÅö¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ»Ï¤á¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£
Ž¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥µ¥¬¥ß¥¹¥¿¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅ¨¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Ž£
Ãª¶¶¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U-15¤äU-17ÆüËÜÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤ËÆÁÅç¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤âÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç11»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯7·î¤ËSCÁêÌÏ¸¶¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÁêÌÏ¸¶¤Ç¤ÏJ3¥ê¡¼¥°¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·3ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¢¡ÆÊÌÚSC
Ž¢ÆÊÌÚ£Ó£Ã¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ãª¶¶¶Æ»Î¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤ÇÉ¬¤ºJ2¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªŽ£
¢¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
Ž¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆÊÌÚSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¤ò¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¹Í¤¨·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªŽ£
¢¡SCÁêÌÏ¸¶
Ž¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÊÌÚSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖJ2¾º³Ê¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë°Ù¤Ë²Æ¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºËÜÅö¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ»Ï¤á¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£
Ž¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥µ¥¬¥ß¥¹¥¿¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅ¨¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿Ž£